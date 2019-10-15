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社會 社會焦點 保障人權

弟弟就在旁邊鬼父仍逼口交　國中少女靠檢驗「胯下黑痣」逆轉

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記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名父親阿剛（化名）被女兒小花（化名）指控逼迫口交，他辯稱這一切都是女兒想要離家編出來的謊言，況且當時小兒子也在場，怎麼可能會發生這樣的事。不過，小花能夠明確描述出父親大腿靠近生殖器的附近有一塊黑痣，台南高分院法官認為，如果不是近距離觀看過，根本不會發現這顆痣，最後依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處阿剛4年6月有期徒刑。

小花在偵查過程中提到，2016年11月19日那天媽媽在一樓玩電腦，自己則和弟弟在父母的房間玩玩具，沒想到玩到一半爸爸突然走進來，還跟弟弟說「姊姊要幫我按摩」，接著就趴到床上，並轉過身來抓她的手去摸生殖器，「爸爸剛洗完澡，只穿一件內褲，他把內褲脫掉叫我摸，我說不要，他就直接抓我的手去上下移動，我想洗手，他就跟著我去浴室，叫我跪在地上幫他口交。」

▲▼示意圖,性侵,暴力,青少年,憤怒,男孩,鬱悶,少年,絕望,成人,表達,女,獨（圖／123RF）

▲小花在就讀國中時遭父親逼迫口交。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

小花表示，自己當時頭部被抓住，只好用手反抗，爸爸卻把她的手壓回去，甚至要求她撫摸生殖器看有沒有變粗，還說早一點噴出白白的東西就可以解脫，後來自己越想越不對勁，才在同年12月間向學校輔導老師求助。

而被指控為狼父的阿剛辯稱，事發當天的確有請女兒幫忙按摩，但絕對沒有逼迫口交、打手槍，「她上國中之後我對她的管教非常嚴格，包含交友、升學等，因此發生很多爭吵」，一切都是女兒說謊，況且如果真的有性侵，又怎麼可能會選在兒子也在場的時候，「我們家浴室很小，所以有時候我會赤裸到外面換衣服，她應該是在那個時候看到大腿的黑痣。」

▲▼洗澡,浴室,蓮蓬頭,沖澡,熱水澡。（圖／pixabay）

▲小花想洗手，沒想到爸爸卻跟進浴室。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然阿剛反咬女兒是為了離家才會誣告，常常說謊，甚至偷東西，有行為偏差問題；不過，他的妻子以及小兒子接受偵訊時，皆表示從未發現他的大腿上有黑痣，而且也沒有出浴後赤裸穿衣一事，最少也會穿件內褲。

台南高分院法官認為，阿剛被逮之後，檢警曾當庭勘驗性器官特徵，的確在他的左大腿靠近生殖器附近發現黑痣，特徵及位置都與小花的描述相符，況且這顆痣非常靠近生殖器，並非一般穿著短褲、內褲就可能外露的位置，但如果是被逼迫跪著口交，黑痣正巧就在眼睛直視的範圍內，可見女兒的證詞應為實有憑據，而非臨訟杜撰，最後依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處爸爸4年6月有期徒刑。

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