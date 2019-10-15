快訊／霧峰連棟鐵皮屋凌晨大火！2F女逃生往下跳　尾椎疼痛送醫

▲台中霧峰四德路連棟鐵皮屋凌晨火警。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市消防局15日凌晨3時48分接獲通報，霧峰區四德路一處民宅發生火警，且屋內一度還有3人受困。警消到場搶救時，發現火舌不斷從連動鐵皮屋1樓竄出，屋內一名女子為了逃生，只好從2樓往下跳，導致手部擦傷、尾椎疼痛，現已送往亞洲大學附設醫院救治。

警消指出，整起火警已於清晨5時03分控制火勢，初步調查，現場為5護連棟鐵皮屋建築共延燒4戶，燃燒面積約120平方公尺，確切起火原因仍待進一步調查釐清。

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