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英女王御座致辭　26項新議案「脫歐、麵包和奶油」　工黨笑了：愚人金嘛

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▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）發表「御座致辭」，宣告開議。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在上議院發表「御座致辭」，宣告開議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）14日發表「御座致辭」（Queen's Speech），列講首相強生（Boris Johnson）未來施政重點及所提出的26條新議案，脫歐仍為首要國務，力拚10月31日前和歐盟達成協議脫歐。

根據BBC報導，93歲的女王手拿執政黨保守黨內閣擬定內容的紙條，表示政府的首要任務，便是讓聯合王國於10月31日如期離開歐盟，「英國離開歐盟後，我的政府將確保英國在國際事務，及捍衛國家利益與價值上，繼續擔任領導者角色。」

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）發表「御座致辭」，宣告開議。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）發表「御座致辭」，宣告開議。（圖／路透）

26項新議案中，脫歐相關議案佔了7條，包括針對農業、漁業、貿易以及金融服務，衡量並提出新的監督管理規範，還有自2021年開始針對積分制移民系統的新措施。

另外7項議案則是針對犯罪正義，包括加重3000名犯下嚴重暴力罪行之犯人的刑期，以及針對在英國犯罪後被驅逐的外國人，若想重返英國，也會有更嚴厲的懲罰。議案內容對於警察安全及暴力犯罪也有所加強。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）力拚和歐盟達成協議，並於10月31日脫歐。（圖／路透）

BBC政治線編輯形容，首相強生的議案除了脫歐外，主重「麵包和奶油問題」，包括讓國民健保署（NHS）在國民健康研究等議題上有更多權力、增加學校投資以及老年照護。然而強生的「一片美意」恐怕無法如預期中順利，因為其所屬的保守黨在議會中並非最大黨，面對龐大的在野工黨勢力，很多議案極可能被駁回，而引發的後續效應將是議會改選。

強生表示，此次提出的議案「給了全國一個充滿機會的新時代」；然而工黨領袖柯賓（ Jeremy Corbyn）為強生的說詞，以及保守黨條列、由女王念出的議案內容給了評論，「首相口口聲聲保證御座致辭會迷倒我們，但仔細一看，不過就是愚人金罷了。」

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