龍應台弟捲「詐保疑雲」！職業病人揭「住院密語」　逃跑還被嗆斷手腳

圖、文／鏡週刊

「我只想好好工作，不想再被壞人控制，更不想再假裝是精神病患幫壞人詐領保險金！」年輕男子阿強（化名）一見到本刊記者，開宗明義說出他投訴的原因。

阿強告訴本刊，前陣子他因為缺錢，上網找汽車貸款業者，但對方沒借他錢，卻給了他一個土地開發公司林姓男子的電話，告訴他：「去找林先生，他可以幫你解決資金問題。」

▲職業病人阿強（化名）無精神疾病，卻被安排住院，還遭餵食藥物。（圖／鏡週刊提供，下同）



阿強聯繫林姓男子，林告訴他：「我可以先借你60萬元，但你要來我這邊工作半年，我一天算你3,000元。」阿強簽了借據、把車交給林男，拿了錢應急。

不久後，林姓男子便要求阿強上班。阿強告訴本刊：「林說一切合法安全，一直要卸除我的心防，他只告訴我幾點要起床，不用帶太多東西，一支手機就好，他會幫我投保。奇怪的是，這份工作2個月只能休假5天。」



「7月8日是我第一天上工，我從台北到了台南的土地開發公司，林先生什麼也沒說，直接把我載往屏東。」阿強告訴本刊，林說要安排他到迦樂醫院工作。「他在車上告訴我，如果院長問我哪裡不舒服？就說暴飲暴食、突然發胖，或有憂鬱症、想自殺，重點是一定要告訴院長是士官長介紹的。」

▲迦樂醫院院長龍佛衛只憑本刊記者口述、沒做檢查，就要安排記者住院。

一抵達醫院，林男便直接到櫃台幫阿強掛號，幫阿強看診的是迦樂醫院院長龍佛衛，他也是馬政府時代文化部長龍應台的親弟弟。

阿強說：「院長問我怎麼了？我就照林先生的說法瞎扯，說我有憂鬱症，還會暴飲暴食，院長最後問我是誰介紹來的？我說士官長，他點了點頭，沒有進一步檢查，只告訴助理開什麼藥，結果我就住院了。

▲阿強（化名）調閱投保紀錄，發現保險黃牛偷偷幫他保了很多項目（圖中紅框區塊部分）。



這時我才知道，原來我的工作是職業病人，被關在精神病院，林先生到處幫我投保，還到醫院跟我拿提款卡，後來我看了網路銀行才知道，第一份保險金已經撥下來，卻被他領走。」

後來，阿強向保險公會調閱投保紀錄，赫然發現林男幫他保了一堆項目，保金高達2,000萬元。「我看到嚇一跳，很多保單上的簽名根本不是我簽的！」阿強這時才驚覺，自己成了保險黃牛的詐財工具。

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