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黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　但他肯定是中共的朋友

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圖、文／鏡週刊

距離台灣總統大選不到100天，黎智英在內湖行愛路辦公室接受我們的採訪。問他想對台灣人說什麼？他談起曾經的擔心：「我最初覺得那些…郭台銘也好，韓國瑜也好，他們就比較親中的嘛，就怕他做了總統會出賣台灣，但是我（現在）看，這擔心是不需要的。」

「以前我是擔心的。現在我看到香港，我一點也不擔心。」黎智英說，香港反送中條例運動以來，中共要打壓，每天都有人走出來，先前更有200萬人同時現身街頭。

香港尚且如此，他說：「假如台灣誰做總統，要出賣台灣，我看有800萬、1,000萬人要走出來吧。你誰要出賣台灣，一定要下台。這個是民主啊。所以沒有人可以出賣台灣。」

▲▼黎智英專訪。（圖／鏡週刊提供）

 ▲不擔心誰當總統會出賣台灣，黎智英強調會有許多民眾走上街頭，「誰要出賣台灣，一定要下台。這個是民主啊。」（圖／鏡週刊提供）

黎智英透露，自己平常也看連登（連登討論區LIHKG，香港社運人士用以溝通和發佈資訊的平台），「我看連登，每個人經過連登、經過網路的組織，講出來的目標、行動，每個人都自己去做。人民的力量在今天，跟以前不同了，不得了。」

在線下，他說年輕人也都出來了，代表人民力量很大。「今天網路的透明，使人民很容易在網路上組織他們的力量，香港人沒有領袖、沒有大台。」

「所以台灣就是（不管）選誰，也不是很大的問題。」他舉出最極端、最不願見到的結果：「就是你韓國瑜，肯定是中共的朋友了。我不說其他（人）了。但是他（韓國瑜）也不可能出賣台灣人，沒可能。」

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