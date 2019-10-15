月租1000元幫看房…新竹女火災躲2樓廁所亡　住戶嚇逃「會爆炸」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市北區湳雅街一棟民宅14日深夜10時許發生火災，62歲的廖姓女房客倒臥在2樓的廁所內，疑似因為吸入過多濃煙，送醫急救仍宣告不治。屋主得知這個消息相當無奈並表示，原本是好心想讓廖婦有個安身之所，每個月租金只收1000元，順便請對方管理房子，沒想到卻發生這樣的憾事。

新竹消防局表示，14日晚間10時45分接獲民眾報案，立即出動14輛救災車輛、36名警消、30名義消以及2名警察前往救援，火勢很快就在晚間11時06分獲得控制，等到撲滅火勢並於2樓廁所找到廖女時，已經經過29分鐘，她疑似因為吸入過多濃煙，獲救時已經沒有呼吸心跳，送往醫院急救仍宣告不治。

▲廖婦被困在2樓廁所。（圖／翻攝臉書社團「新竹大小事」）

經過消防人員現場勘驗，當時火勢幾乎將2樓全部吞噬，燃燒面積共計150平方公尺，初步估計財物損失為20萬元。附近居民回憶火災發生當下，猛烈的火勢讓大家一度很擔心會發生爆炸，還一邊喊著「（火）太大了、會不會爆炸、等一下整個爆開」等話，一邊逃命。

由於當時附近住戶以為屋裡沒人，沒想到廖婦仍在屋內，獲知這個消息的屋主既難過又無奈地說，自己每個月只向廖婦收取1000元的租金，順便請她幫忙管理屋子，也算是提供她一個安身之所，根本沒有想到會發生火災，甚至釀成這樣的憾事。

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