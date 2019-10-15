民進黨「蔡賴配」公布時間曝光！　「綠營最強組合」靠2大推手促成

圖、文／鏡週刊

距離總統大選投票日僅剩不到3個月，總統蔡英文副手人選仍未公布，她與初選對手賴清德的「蔡賴會」順利登場後，賴14日起銜命赴美為蔡輔選，黨內研判「蔡賴配」已呼之欲出。

本刊調查，因前副總統呂秀蓮連署參選是否過關、親民黨主席宋楚瑜是否參選等情況未明，為避免先掀底牌刺激藍營促成「韓朱配」，綠營最團結的夢幻組合蔡賴配，恐要等到藍營對手韓國瑜副手確認後才會公布。

▲總統蔡英文為大選布局最強組合，她與前行政院長賴清德的「蔡賴配」已呼之欲出。（圖／鏡週刊提供，下同）

9月24日賴清德與蔡英文在初選過後首次「蔡賴會」，會中蔡當場向賴表達希望彼此能在選戰合作，雖然尚未明確提出副手邀約，但二人對合作已達成初步默契。尤其蔡隨即在9月28日登場的民進黨全代會造勢中主動提及：「在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰。」綠營內部研判「蔡賴配」已呼之欲出。

本刊調查，儘管蔡賴配尚未正式定案，但多數綠營支持者及立委候選人都樂見最強組合能成局，蔡、賴陣營也順勢朝此方向營造有利空間。黨政人士分析，雖然距離參選登記日只剩約1個月時間，但因仍有3大變數可能影響選情，目前還不是確認副手的最佳時機。

▲為避免刺激國民黨總統候選人韓國瑜搭配前新北市長朱立倫的「韓朱配」成局，蔡英文副手可能11月中旬才公布。



這位人士表示，可能影響選情的3大變數包括：11月2日連署參選總統截止日時，前副總統呂秀蓮能否過關；親民黨主席宋楚瑜是否再次參選總統；以及國民黨總統候選人韓國瑜的副手人選何時出爐。

黨政人士透露，前新北市長朱立倫確實是韓國瑜最強的副手人選，韓朱配將拉近與蔡的差距，民進黨若先公布蔡賴配這樣的初選對手組合，恐刺激藍營團結，讓同樣在初選過程競爭的韓朱配成局機率提高，增添選情變數。因此，居於領先地位的蔡並不急於搶先韓公布副手，以逸待勞等藍軍掀底牌後再因應，「比照4年前模式，登記前1週蔡才公布副手的機會很大」。

▲親民黨主席宋楚瑜（右）若參選總統，可能集結民眾黨主席柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（左）等第三勢力，衝擊藍綠立委選情。

該人士分析，蔡英文的民調雖穩定領先韓國瑜，但若呂秀蓮獲得超過28萬0,384份連署書，取得參選門票，對綠營將造成一定程度的衝擊，為訴諸團結，蔡、賴將非配不可。

至於宋楚瑜參選衝擊蔡的選情雖然有限，但鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲等第三勢力若藉宋集結，恐壓低民進黨立委當選席次，影響國會過半目標，屆時賴以副手姿態全台輔選立委將更具正當性。

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▼民進黨主席卓榮泰（中）、總統府祕書長陳菊（右）是促成「蔡賴配」的二大推手。