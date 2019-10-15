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第一階段協議未定！中方「想再談一輪」　美財長：若沒結果12月中再加徵關稅

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▲▼ 美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就召開記者會，川普願見伊朗總統羅哈尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）預期美中會簽字敲定第一階段協議，若沒有也做好了萬全準備。左一為國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易談判第一階段於11日結束，但中國又老調重彈，希望能進行另一輪談判後再簽下協議。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日在節目上指出，若美中到了12月仍達不成協議，將會展開新一回合的加徵關稅。

根據美國「CNBC」報導，美國總統川普11日表示，和中國已經達成第一階段「基本原則的協議」，後續需要數週時間讓雙方官員擬定紙本協議。美中「口頭上達成具有成效的」第一階段協議，包括中國向美國採購500億美元大豆、智慧財產權和金融服務方面包括針對強制技術轉移制定規範，以及讓美國金融服務公司有更多機會進入中國市場等協議，卻又因中方表示希望展開另一輪協商後再簽訂而橫生變數。

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府，口頭和美方達成協議。（圖／路透）

梅努欽14日在CNBC財經頻道上表示，若兩大經濟體到了12月都沒能達成協議的話，美對中的新一回合關稅制裁會在12月中展開，「我已經做好協商未果並祭出關稅制裁的萬全準備，但我預料我們會達成協議。」

「中國已經同意取消他們對農業關稅制裁，而且會開始採購大豆等農產品」，梅努欽表示，中國已經進入全球貿易市場有一段時間了，現在他們得加緊跟上。

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