教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過「軍事專長可能流失」

▲您有教召過嗎？（圖／國軍資料照／翻攝國防部發言人粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

不少人退伍後會遇到「教育召集」，但根據立法院預算中心報告指出，到今年8月，可教召的後備軍人有77萬多人，但召訓率卻只有約41%，只有約31萬人去過教召，其他後備軍人軍事專長可能慢慢流失，因此呼籲國防部改善作法。但軍方強調，後備戰力非單純考慮召訓率，重點在於強弱。

國防部表示，依《兵役法施行法》第27條規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限。而以往有不少退伍弟兄抱怨，只要被教召一次，之後每兩年都要去，直到「集滿4次」為主，卻有很多人從沒教召過，直呼很不公平。

因此國防部2016年更改作法，公告「義務役2年1訓、2次換補」，也就是說，義務役退伍8年內最多只會被教召2次，每次教召要相隔2年。

▼許多退伍弟兄最怕收到教育召集令。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

後備指揮部參謀長丁大成今年7月表示，現行國軍後備部隊教召大部分仍以義務役退伍軍人為主，將來會以志願役退伍軍人為主。他指出，因應募兵制推行，將來志願役退伍軍人會逐年增加，這些退伍軍人都是服役4年以上的成熟戰力，因此會針對退伍軍人實行擴大教召，以既有戰力充實後備部隊戰力。

《自由時報》報導，根據立法院預算中心公布國防部2020年度預算評估報告顯示，截至今年8月，可教召的後備軍人有77萬多人，但召訓率卻只有約41%，只有約31萬人接過教召。預算中心擔憂，多數後備軍人未被召訓過，軍事專長可能慢慢流失，呼籲國軍改善作法。

而根據2014年的報告，當時召訓率只有29.78%，如今雖上升到41%但仍偏低。不過，軍方官員認為，後備戰力非單純考慮召訓率，重點在於強弱。

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