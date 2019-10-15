外送事故5天3死！Lalamove外送員撞死違規穿越路口行人　地留一灘血

記者黃翊婷／綜合報導

雙十連假期間桃園、台北相繼傳出兩名外送員在工作時車禍身亡，14日晚間一名30歲的Lalamove外送員行經台北市民生西路時，撞到沒有走斑馬線的違規老翁（74歲），導致對方傷重不治，訊後被依業務過失致死罪送辦。由於加上這起事件，光是5天內就造成3人在外送事故中死亡，也讓相關的外送爭議再次掀起各界討論。

▲羅姓老翁違規穿越馬路被外送員撞上，送醫不治。（圖／東森新聞，下同）

據了解，74歲的羅姓老翁穿越路口時沒有走在斑馬線上，沒想到卻被周姓外送員撞上，雖然緊急送醫急救，但他還是因為傷重不治；警方對周姓外送員進行酒測，確認他並沒有酒駕，訊後則依業務過失致死罪將人送辦，至於詳細的事發過程，仍有待進一步調查釐清。而雙手遭上銬的周男走出警局時，低著頭不發一語，神情看起來十分沮喪。

由於本月10日桃園一名29歲的Foodpanda外送員在深夜幫客戶送宵夜，卻於路上和小貨車對撞，不幸身亡，掀起各界熱烈討論外送平台與美食快遞員間的職安與工作權益保障。當時，桃園市政府勞動局表示，會迅速調查平台業者與外送員間，是否適用勞動基準法相關規範，不會讓平台業者鑽漏洞。

▲周姓外送員低著頭不發一語。

沒想到13日再度傳出憾事，20歲的黃姓Uber Eats外送員為了學習經濟獨立，決定兼職外送，卻在行經台北市士林區中正路百齡橋下時，遭到後車追撞，整個人卡在兩車之間，獲救後緊急送醫治療，最後仍因傷重宣告不治，讓親友相當難過。

如今又傳出外送死亡事故，雖然警方初步判定是羅姓老翁違規穿越路口，但訊後還是依法將周姓外送員送辦，消息傳開後，再次於網路上掀起網友正反意見熱議。

▼事發路口的地上留有死者的血跡。

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