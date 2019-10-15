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WTO正式授權美國：對歐盟2330億進口商品徵「報復性關稅」

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▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟因長期非法補助空中巴士，被WTO裁決須接受美國提出的報復性關稅，圖為空中巴士A380客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）14日在一場簡短會議上，正式授權美國針對飛機製造集團空中巴士（Airbus）非法補助案，向歐盟75億美元（約新台幣2330億元）進口商品加徵關稅。歐盟代表團在會上表達「嚴重關切」，並抱怨美國祭出關稅制裁是短視作法。

華盛頓當局長年指控歐盟非法補助自家的空中巴士，導致美國的波音公司（Boeing）損失數十億美元。WTO於2日裁決美國可採取報復性關稅以平反歐盟及空中巴士的不當競爭。

▲▼世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

▲世界貿易組織（WTO）13日在會議上正式授權美國加徵關稅。（圖／路透）

根據路透社報導，由164個會員國組成的WTO於13日召開會議，但不到20分鐘就結束，官方正式授權美國採取關稅制裁，而這項授權若要被否決，需要164個會員國代表都投下反對票。

每國駐世界貿易組織（WTO）大使、貿易代表署（USTR）副代表習達難（Dennis Shea）表示，華盛頓當局仍然傾向和歐盟政府談判解決，「但那只有在歐盟願意誠懇地終結對空中巴士的非法補貼，以及確保這些補貼款不會換上其他名義，或以其他機制回歸。」

美國先前已經表示會將對空中巴士加徵10％關稅，並對一系列產品加徵25％關稅。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）11日，去信美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），敦促對方就空中巴士和波音的衝突提出協商，並強調加徵關稅並不是解決的辦法。

▲波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

▲波音公司在歐盟的提告下，被WTO查出同樣長期收受美國政府非法補助，圖為737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

空中巴士於1970由德、法、西、英共同創立，後變成歐盟航空製造業的霸主，而這項因空中巴士而起的關稅風波，已影響德國咖啡、法國乳酪等品項，其中蘇格蘭威士忌更被課徵25％關稅。蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）在月初美國宣布課徵鉅額關稅以後，已經表達強烈反彈，光是2018年歐盟對美出口額就高達10億英鎊，關稅提高至25％將危及整個產業鏈。

不過WTO也已經查出波音公司長期收受美國政府的非法補助，和空中巴士一樣的勾當進行了15年之久。針對波音的仲裁案將會在2020上半年展開。

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