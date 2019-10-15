韓國瑜請假後3天行程塞6場「傾聽之旅」　管碧玲：安排很蘸醬油

▲管碧玲分析，如果韓國瑜按照這份流傳的行程走，可能會重演放鴿子戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜至今仍未鬆口何時開始請假，全力為總統大選衝刺。民進黨立委管碧玲14日在臉書轉貼高雄市議員陳致中的文章，她分析這份「可能是韓國瑜16日請假以後3天的初步行程」，發現內容除了滿「沾（蘸）醬油」的，還有可能會重演高醫放鴿子的戲碼。

管碧玲在文中提到，自己也不知道陳致中獲得的消息是否正確，但希望不是，因為這份行程安排得很不專業，「選舉造勢的多，傾聽學習的少，撐不出來傾聽之旅的屬性」，她詳細計算了6個可以算是傾聽之旅的行程，包含16日的墾丁觀光座談會、東港區漁會拜訪，17日的與小琉球青年代表共話未來早餐會、屏東高鐵及高捷南移座談、內埔工業區廠商座談會，以及18日的高樹泰和農場參訪、大仁科技大學參訪，3天總計231分鐘。

管碧玲認為，內埔工業區座談會肯定會被放鴿子，因為瑪家鄉的行程預計是下午4點，經過Google計算車程約51分鐘，等於下午3點昌黎廟行程結束後，就要趕往瑪家鄉，無法參加內埔工業區的座談會，也就是說，如果按照這個行程跑，韓國瑜會再重演高醫放鴿子的戲碼，「而且，滿『沾（蘸）醬油』（指做事膚淺、短暫停留）的啊！」

▼管碧玲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）