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北東一路有雨到下周「水氣最多時間曝光」　18縣市防10級強風

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今北東水氣偏多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周受到東北風影響，北部、東半部都有降雨機率，周五（18日）前水氣較多，且以周四（17日）、周五水氣最多。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今天（15日）清晨持續對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍受東北風影響，迎風面北部、東半部降雨機率增加，其中以基隆北海岸、大台北山區和宜蘭降雨較明顯。

▼今凌晨0時至6時，降雨集中在北東。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，溫度方面，北東雲量偏多且可能下雨，北部高溫明顯下降約26、27度，而宜蘭也有降溫；至於各地低溫仍早晚偏涼，約21、22度。

劉沛滕表示，未來一周都受到東北風影響，北部、東半部都有降雨機率，以周五前水氣較多，又以周四、周五水氣最多，期間大台北、宜蘭降雨機率較高；周六起東北風比較乾，北部雨勢可能較緩和，但東邊持續有水氣，東半部持續有降雨；而中南部未來一周多雲到晴，山區有局部午後短暫陣雨。他指出，未來一周溫度方面，北部、宜蘭高溫約26度上下，低溫約21、22度。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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