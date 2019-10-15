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「敘利亞政府軍聯手庫德族」北進曼比季抵抗土耳其　艾爾段撂話：別惹麻煩

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▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其軍隊開入敘利亞意圖清剿庫德族人，而美軍的退出標誌了美國在當地勢力削減，讓支持敘利亞總統阿薩德的俄羅斯和伊朗在這場角力中勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日指出，土國軍隊對準重要城市曼比季（Manbij），目標要驅逐城中所有庫德族人。敘利亞政府則是與庫德族在13日達成協議後，揮軍北上協防，駐進曼比季和土敘邊境的艾因阿拉伯（Kobani），共同對抗土軍入侵。

根據路透社報導，敘利亞政府軍14日已經開進東北部哈塞克省的小鎮「Tel Tamer」；敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）指出，政府軍同樣進入了哈塞克西邊的安伊薩（Ain Issa）。據了解，土耳其猛烈轟炸後，近800名與伊斯蘭國（ISIS）戰士有關的女性與孩童，成功逃離敘北人數超過1.2萬人的安伊薩難民營，只剩下200餘名ISIS相關人員。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞政府軍重返庫德族控制區。（圖／達志影像／美聯社）

由於曼比季的戰略及歷史意義，敘利亞政府軍也入駐了曼比季和北陲的艾因阿拉伯，阻擋土軍長驅直入。艾爾段南侵曼比季所舉的出師大旗則與川普有關，因為去年兩國協商同意讓庫德族人民保護部隊（YPG）在期限內撤出曼比季 ─ 一座主要構成人口為阿拉伯貝都因人的城市 ─ 但結果不如預期。

艾爾段一貫將YPG貶為恐怖組織，「我們和美國的協議是讓恐怖組織在90天內退出曼比季，不過呢，一年都過去了，曼比季還是沒有變乾淨」，「如果曼比季已經清空了，我們土耳其就不會進去。這城的真正主人就是阿拉伯人，而原屬的部落都會回到當地。我們的行動是為了讓這些人能重新回到當地落腳，並保護他們的安全。」

土耳其修憲擴權公投，總統艾爾段宣布勝出,Recep Tayyip Erdogan。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段放話要敘利亞和庫德族人別管事。（圖／路透社）

對於敘利亞政府和土國死敵庫德族達成協防協議，艾爾段則放話，不想要在軍隊開進艾因阿拉伯時遇上任何問題，而且他還搬出俄國老大哥施壓，指俄國總統普丁（Vladimir Putin）先前才釋出善意，「現在謠言滿天飛，不過呢在接觸時，俄羅斯當局對於（土國出兵）艾因阿拉伯的問題採正面態度，看起來應該不會有任何麻煩。」

艾爾段指出，美國總統川普13日下令1000餘名美軍主力撤出敘北，也是對土國南下的一次默認。

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