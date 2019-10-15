人妻寫日記懷疑丈夫嫖妓　女兒一句「媽媽會檢查內褲」讓她慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓男子與黃姓女子結婚後經常遭懷疑嫖妓、外遇，夫妻倆因此爆發口角爭執，他一氣之下乾脆分居；黃女則反駁，之所以會離家是因為丈夫欠債。台南地院法官認為，兩人的女兒曾出庭證稱，「看過媽媽去檢查爸爸的內褲看有沒有精液」，可見雙方的確為了嫖妓一事時常爭吵，但這部分黃女無法舉證，考量到他們的婚姻已經嚴重動搖，也沒有繼續維持的意思，最後裁准離婚。

▲黃女懷疑丈夫在外嫖妓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

沈男在判決書中主張，婚後因為被懷疑利用工作之便在外嫖妓、外遇，多次與妻子發生口角爭執，甚至曾在半夜熟睡時遭到攻擊，一度嚇得不敢睡覺，「她曾用香菸燙我的手、打到我的腿骨折、持刀作勢攻擊，還曾在我開車時跳車」，由於長期受到上述事件影響，讓他出現身心失調、情緒低落等症狀，最後不得已才在2006年分居。

沈男接著說，兩人分居之後，妻子隔年就與另一名黃姓男子交往，也曾邀請黃男到家中，讓他不堪其擾，由於雙方都沒有挽回或是繼續維持婚姻的意願，因此決定提告訴請離婚。

▲沈男表示，自己曾在熟睡時遭妻子攻擊。

面對丈夫的指控，黃女反駁，兩人會分居是因為丈夫欠銀行好幾百萬元，討債公司會來追討，丈夫不敢住在家裡因此搬出去，等到債務還清後才搬回來，「直到2018年他說要照顧母親，就沒有過來和我一起吃飯」、「我兩週前有在路上遇到他，問他要不要一起去吃飯，他搖搖頭就離開」，自己根本沒有半夜打人或是大聲辱罵過對方，分居之後也沒有結交所謂的男友，單純只是拿錢幫人煮飯而已，「他比我高大，我不可能打他」。

▲兩人的女兒證稱，爸媽現在雖然住在隔壁，卻很少碰面、聊天。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

而兩人的女兒出庭證稱，爸媽每次吵架都是同樣的話題，媽媽懷疑爸爸嫖妓，吵到最後連姨丈都看不下去，建議他們去看身心科，結果還是沒有辦法緩解，「我常看到他們吵架，媽媽會去檢查爸爸的內褲，看有沒有精液，也會寫日記說爸爸去嫖妓」、「爸爸在外工作生活至少7年，這段期間媽媽不知道聯絡方式，但我們大家都知道爸爸的電話，也有和他聯絡，是他不願意讓媽媽知道聯絡方式，因為長期受到恐懼壓迫會想躲，後來搬回隔壁居住，兩棟房子明明有門相通，他們卻只會短暫聊天，不會聊心事」。

台南地院法官認為，黃女無故懷疑沈男嫖妓卻又無法舉證，夫妻倆感情不睦，而且已經分居長達13年，期間鮮少碰面、聯繫，迄今也沒有任何積極修復婚姻的作為，可見兩人的婚姻已經嚴重動搖，甚至消失殆盡，由於此事肇因是兩人婚姻長期失和，應共同負責，雙方有責程度相同，最後裁定准許離婚，結束這段有名無實的婚姻。