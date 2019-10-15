出國必買旅平險！網路投保秒生效　還可選「機場接送或國際上網卡」

▲出國前，必買旅平險。（圖／記者崔至雲攝，示意圖，與本文無關）

財經中心／綜合報導

近幾年國人旅遊型態從團體旅遊轉變以自由行為主流，隨著網路訂房、交通訂票日趨便捷快速，大幅縮短規劃行程的時間，越來越多民眾也都會趁連假衝一波，來趟國內外微旅行。想要在最短時間備妥行前大小事，就可以選擇在網路上投保旅平險，有壽險業者主打「出發前1小時完成投保」就立即生效，而且連出國必備的機場接送或國際網卡也可一併搞定。

遠雄人壽表示，今年暑假期間，台灣、日本及東南亞地區多次遇到颱風攪局，除了出遊行程必須機動調整，旅行保險期間及保障內容是否足夠也得隨時檢視。購買遠雄的旅行平安險，若因天災致旅行行程延誤或取消，將提供保戶融通變更旅平險保障期間，來電專人服務一次完備，海外旅遊可加保海外突發疾病健康保險，且出發前攜妥24小時緊急救援專線號碼，不論在任何國家，任何時間需要急難救助時，只要撥打專線即能獲得必要協助。

遠雄人壽提醒民眾，不論是一日輕旅行，或是跨越上千公里追逐極光，備妥旅平險才安心，其中以保險公司提供的保障擴及旅遊全程最完整。以遠雄人壽網路投保旅平險為例，保障項目包括身故、失能、傷害醫療、海外突發疾病（含門診／急診／住院）及29項全球緊急救援服務。

國人最愛日韓五天遊，若投保遠雄人壽旅行平安保險800萬元，附加傷害醫療保險80萬元及新海外突發疾病健康保險80萬元，一天保費花費不到一杯咖啡的錢，即享意外、醫療完整保障及海外急難救助服務。

遠雄人壽表示，10月起只要網路投保遠雄人壽旅平險，單筆保費達300元以上，享有學生、上班族與家庭主婦都愛不釋手的「foodpanda美食外送訂餐」優惠，也可選擇到府接送超方便的「Call Car機場接送共乘」，或港澳、日韓、東南亞、歐洲都適用的「173wifi國際上網卡」優惠；也有「銅板價」優惠三選一，投保成功後立即線上選。