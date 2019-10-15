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人臉辨識智慧城鄉專案效益發酵　研勤Q3營收季增三成

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▲▼研勤董事長簡良益，PAPAGO 。（圖／記者周康玉攝）

研勤董事長簡良益。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

行車記錄器廠研勤（3632）公告9月合併營收為6389.3萬元，月減1.08%、年減23.28%，然而隨著近期人臉辨識技術投入智慧城鄉專案發酵，第3季合併營收為1.75億元，較第2季1.32億元大增32%，預料第4季進入收割期，營運逐季增溫。

研勤累計前三季營收為4.83億元，年減10.29%。

請繼續往下閱讀...

受惠於投入智慧城鄉專案，使研勤既有人臉辨識技術後續推案順暢，目前除中彰投地方中小企業使用其應用「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」外，其他人臉辨識專案也將於第4季啟用，並陸續進入收案階段，帶動研勤營運重回成長軌跡。

而在車安產品方面，研勤將持續降低行車紀錄器產品在中國大陸地區出貨，轉以較具有市場成長性的北美、日本與東南亞新興國家，避免削價競爭，有助獲利穩定健全。第二代「RAY電子後視鏡」則因性價比進入甜蜜期，在台灣銷售逐步攀升，是車安事業新的明星商品。

展望未來，研勤抱以審慎樂觀態度，由於中國大陸監視與人臉辨識大廠陸續遭受美國制裁，列入貿易黑名單，而在台灣土生土長並擁有高辨識品質、高資安規格與高性價比的「Face8台灣臉霸」，將有機會開拓國內市場，搶攻市佔率，是未來研勤成長發展的新動力。

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