台東取締亂丟菸蒂、吐檳榔汁　檢舉達人9個月拿走「210萬獎金」

▲台東取締亂丟菸蒂、吐檳榔汁，檢舉達人9個月拿走210萬獎金。（示意圖／苗栗縣環保局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台東縣環保局日前曝光了今年取締「隨意丟棄廢棄物」的統計資料，今年截至9月底前總共開罰了3004件、罰金總額約在365萬餘元，上述案件中「達人們」拍照檢舉成案的就有2919件，開出的罰款約有350萬多元，並且發出檢舉獎金約210萬餘元。

據悉，台東縣環保局表示，今年由民眾自行拍照存證，檢舉他人在公共場所如馬路、風景區及公園等地，隨意丟棄菸蒂、垃圾或亂吐痰及檳榔汁等，事證明確成案的就有2919件，每件依法可以開罰1200元至6000元不等，僅上述案件就開罰了350萬多元、發出210萬餘元檢舉獎金。

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▲台東環保局截至今年9月總共給出了210萬餘元檢舉獎金。（示意圖／記者李毓康攝）

台東縣環保局透露，如果民眾檢舉成案且開出罰單，每件罰款的6成核發檢舉獎金，另外由民眾通報某處有隨意棄置垃圾的情事，後由環保局派人架設縮時攝影機拍照成案的，截至今年9月底前總共有85件順利成案，總共開罰了15萬4800元，而這個部分則不發獎金。

環保局指稱，縣內仍有不少的民眾會有隨意棄置垃圾的行為，既對市容造成影響又對居家環境衛生造成危害，所以本局除了鼓勵民眾勇於檢舉，也希望民眾能養成良好的生活習慣，不要隨意亂丟菸蒂垃圾或亂吐痰及檳榔汁。