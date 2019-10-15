庫德族自治政府：與敘軍達成協議　不可進入東北地區城市

▲庫德族自治政府與敘利亞達成協議，不可進入城市。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

庫德族自治區政府向庫德族通訊社《哈瓦爾通訊社》（Hawar）表示，敘利亞軍隊在與庫德自治政府的協議框架內將在敘土邊境部署部隊，但不會進入城市內。

俄媒《衛星通訊社》引述《哈瓦爾通訊社》報導指出，庫德人與阿拉伯人共同組成的敘利亞民主軍（SDF），該自治政府10月13日宣稱已與敘利亞達成協議，敘利亞部隊將在敘土邊境敘利亞一側部署，助其抵抗土耳其軍隊和親土武裝的襲擊。但是敘利亞官方對此尚未發表聲明。

庫德族自治區政府表示，庫德人與大馬士革政府之間的協議是軍事協議，敘利亞軍隊將從曼比季，包括拉卡、哈塞克、卡米什利、直到德里克最後一個口岸的敘土邊境部署，協議中並沒有規定敘利亞將在城市內進駐。

土耳其總統艾爾段10月9日宣佈在敘利亞北部發動軍事行動，打擊庫德工人黨和「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖組織，當日空襲敘利亞哈塞克省的拉斯艾因等邊境城市，隨後展開地面行動。土耳其國防部10月12日稱，土軍和敘利亞反對派武裝已經控制拉斯艾因。

敘利亞政府多次譴責土耳其對敘北的侵略政策。俄羅斯表示，土耳其必須避免採取能阻礙敘利亞衝突調解的行動。

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