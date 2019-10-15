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「大陸一點也不想打台灣！」　男作家分析3點關鍵：代價太大

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▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲大陸十一國慶，天安門廣場大閱兵 。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

針對兩岸武統議題，知名作家苦苓14日在臉書提出3點分析，認為中國大陸一點也不想打台灣，但現行採取的策略是「買台灣比打台灣便宜」，所以大家還是要有「亡國感」。

苦苓指出，如果台灣宣布獨立或變更國號，中共一定會武力犯台，否則無法對藏獨、疆獨或港獨交代，還可能讓領導人被迫下台，所以屆時不惜代價，也不得不打。但事實上，北京方面一點也不想打台灣，主要有3個原因：

第一， 打仗的國家沒辦法做生意，已經在走下坡的經濟會大受影響。
第二， 如果師出無名，不是為了台獨動武，勢必和美國槓上。
第三， 就算台灣打不過，也有能力對大陸沿海城市造成傷害，代價不低。

苦苓說，中國大陸深知打台灣代價太大，但若真的台獨又不能不打，所以多年來拼命嚇阻台獨，「要不然他們早就鼓吹台灣獨立、直接出兵、完成祖國統一大業就好了啊！就是因為不想打、打不起，而且台灣沒有獨立逼他打，不然為什麼遲遲不動手呢？」

▲▼知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

▲知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

至於民進黨執政，是不是比較有可能台獨？造成台灣危險？苦苓認為，民進黨過去或許有這種「夢想」，但無論是前總統李登輝、陳水扁，在任內都是「推動國統綱領」或是說「台獨不可能」，直到下台、沒有權力後，才在那邊大小聲喊台獨，所以可以知道「民進黨即使執政，也是不可能搞台獨的」。

苦苓指出，民進黨政府也知道搞台獨的話，中共一定會打過來，「好不容易拿到的執政權就沒有了」，其次是美國老大哥不同意，因為兩岸烽火一起，必定牽動美軍，但沒人喜歡打仗，所以不用等北京阻止，美國也會第一個跳出來阻止台灣「破壞台海現狀」，台灣能不聽嗎？

苦苓說，蔡英文2016年當選總統，民進黨也是國會多數，卻連正名公投都不允許，一點台獨的意思也沒有，還提出最大公約數「中華民國台灣」，最後美國看清了蔡英文「維持現狀」的明顯作風，才會這麼支持、大幅提升台美關係。

苦苓呼籲，儘管中國大陸早就體認到「買台灣比打台灣便宜」，但「國防首重心防」，所以大家還是要有「亡國感」。

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