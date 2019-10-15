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性侵逾200童...6月嬰也伸魔爪！「史上最恐怖戀童魔」獄中被刀捅死

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▲▼英國最恐怖的戀童魔，赫克爾。（圖／路透社）

▲有「史上最恐怖戀童魔」之稱的赫克爾，在獄中被刀捅死。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

有「史上最恐怖戀童魔」之稱的33歲英國犯人赫克爾（Richard Huckle）13日在獄中遭到謀殺身亡，稍早獄方也已證實死訊。據了解，赫克爾是遭到自製刀具捅死，警方目前已介入調查。赫克爾在今年5月時，曾與獄中一位名為波特（Stephen Port）的連續殺人犯發展出男男戀。

綜合外媒報導，赫克爾是在服刑的傅爾沙頓（Full Sutton）監獄中，被利刃捅死。赫克爾在2016年被判終身監禁，因為犯下多起的兒童性侵案，受害者年齡最小的只有6個月大，最大到12歲。

報導更指出，赫克爾還在自己的日記中，描述了性侵的過程。當時BBC就掌握了該日記本，內容可看赫克爾不止曾在馬來西亞犯案，也曾在印度與柬埔寨性侵當地的兒童。

▲兒童,性侵害,創傷,悲傷,陰影。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲赫克爾對超過200名兒童伸出魔爪。（圖／取自免費圖庫pixabay，為示意圖。）

赫克爾在2006年到2014年間，到馬來西亞擔任攝影師與英語教師，透過教會、學校以及孤兒院等管道，試圖接近兒童並伸出魔爪，後來在2014年12月抵達倫敦機場時，被當場逮捕。

據了解，警方當時在赫克爾攜帶的電腦與相機中，搜出了2萬多張性虐兒童的照片，其中還有1000多張照片記錄下性侵過程。赫克爾在2016年時，因涉及71項罪狀，包括23項性侵兒童罪名，最後被判22次終身監禁。

赫克爾在今年5月時，還與獄中一位名為波特（Stephen Port）的連續殺人犯「日久生情」，後來發展出男男戀，還發生了性關係。

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