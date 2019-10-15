iPhone悄悄將Safari資料傳給騰訊　包括你瀏覽的網頁、IP位址

▲iOS裝置被發現，會將Safari瀏覽資料傳送給騰訊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

蘋果公司（Apple）旗下Safari瀏覽器被人發現，可能將使用者的瀏覽資料傳送給中國騰訊公司，雖然目的是為防止使用者受釣魚網站詐騙，但也再度引起與中國有關的隱私權爭議。

綜合外媒報導，釣魚是一種將詐騙網站偽裝成正常網站的詐騙手段，使用者可能一時輕忽，遭有心人竊取使用者名稱、帳號、密碼等資料。蘋果長期以來使用谷歌（Google）的安全瀏覽（Safe Browsing）技術，如果使用者試圖訪問遭Google標記為釣魚網站的惡意網站，Safari瀏覽器將會彈出警告視窗。

近期有人發現，在iOS 13和iOS 12.2中，Safari與私隱政策聲明細則內容有所更動，改為「到訪網站前，Safari可能將該網址的計算過資料傳送予『Google安全瀏覽』和『騰訊安全瀏覽』來檢查是否為詐騙網站。」傳送的資料包括IP位置。

儘管不清楚Google和騰訊是如何分工，以及是否只有特定地區的iOS裝置會將資料傳送給騰訊，但相關消息仍引用戶擔憂。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授兼加密專家葛林（Matthew Green）認為此事可能是一場隱私災難，因為這不僅適用於中國大陸地區用戶，也包括在美國註冊的iOS裝置。

另據科技媒體engadget報導，蘋果公司尚未對此事發表回應，雖然用戶可以到設定內的Safari分頁將「詐騙網站警告」功能關閉，但此舉可能會引起其他風險，呼籲用戶三思。

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▼Safari隱私政策內容被發現，可能將資料傳送給騰訊。（圖／翻攝Safari隱私政策）