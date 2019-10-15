　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸方抵制金馬、暫停自由行...　邱垂正：都是介入台灣大選的首部曲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸委員會副主委邱垂正14日接見「美國進步中心」（Center for American Progress）訪問團時表示，近來中國大陸暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國等，「都只是中共當局介入我總統大選的首部曲」。

「美國進步中心」訪問團一行7人，由美國前聯邦參議員、該中心主席達修爾（Thomas A. Daschle）14日率團拜會陸委會。據悉，訪客和邱垂正就兩岸關係現況、中共「介選」作為、台灣民眾統獨立場、「國安五法」修法目的以及香港「反送中」等議題廣泛交換意見。同時他呼籲，國際友人能持續關注兩岸關係的發展，「為台灣發聲」。

邱垂正指出，台灣站在對抗中共獨裁極權的最前線，贏得國際社會的認同是基於共享自由民主普世價值，中共一貫憑恃蠻橫打壓或金錢收買，是得不到國際的尊重。面對陸方暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國的問題，邱垂正認為都是「中共當局介入我總統大選的首部曲」。

針對對岸無所不用其極的「介選」作為，邱垂正稱，政府除了透過「國安五法」的修法去完善民主防衛機制外，也將持續扮演良善、積極的角色，為了維持兩岸現狀與區域和平穩定的責任。

「台灣的民主體制是全球能夠穿透中共專制政權、感動中國大陸人民的重要典範」，邱垂正指出，當前中國大陸的民族主義高漲，或許可以輕易將西方世界的民主潮流阻絕在外，「卻難以阻撓台灣的民主成就對其13億人口的正面影響」。最後，他感謝訪客與美國各界長期以來對台灣的支持。

▲▼邱垂正14日接見「美國進步中心」。（圖／翻攝大陸委員會）

▲近來中國大陸暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國等，邱垂正稱「都只是中共當局介入我總統大選的首部曲」。（圖／翻攝大陸委員會）

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～

ET快訊
一張嘴臭爆！宅男不刷牙…白色黴菌「爬滿食道」：連喝水都痛
雪莉遺體運出！生前手寫信曝光　「這句話」讓粉絲淚流
男網紅增肥20kg「躲掉兵役」！網譙：4個月也要逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸方抵制金馬、暫停自由行...　邱垂正：都是介入台灣大選的首部曲

15歲港女成裸屍「最後身影」曝！電梯前閃過一隻手定格…校方：剩下的遺失了

煎好荷包蛋「叫兒子趁熱吃」！悲情媽遭20歲逆子狂砍…脖子噴血倒地慘死

首次發現自製「遙控炸彈」！港警：戰術及手法與全球恐攻雷同

香港光頭警長：應該將連登、民陣列為「恐怖組織」

大陸老牌「韋博英語」倒閉！　上萬學員慘「被貸款」遭銀行追債

朝「紐約中央公園」前進！馬雲捐4.3億元護杭州「西溪濕地」

影／傳港府再引《緊急法》　港媒：林鄭隨時授權警隊一哥組「特別任務警察」

值日生沒倒垃圾！教務主任逼10學生「吃下肚」　學校辯：是氣話沒強迫

排便驚見「蠕動白麵條」！他再拉「2.9m活體」前後狂扭...醫揭關鍵原因

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

陸方抵制金馬、暫停自由行...　邱垂正：都是介入台灣大選的首部曲

15歲港女成裸屍「最後身影」曝！電梯前閃過一隻手定格…校方：剩下的遺失了

煎好荷包蛋「叫兒子趁熱吃」！悲情媽遭20歲逆子狂砍…脖子噴血倒地慘死

首次發現自製「遙控炸彈」！港警：戰術及手法與全球恐攻雷同

香港光頭警長：應該將連登、民陣列為「恐怖組織」

大陸老牌「韋博英語」倒閉！　上萬學員慘「被貸款」遭銀行追債

朝「紐約中央公園」前進！馬雲捐4.3億元護杭州「西溪濕地」

影／傳港府再引《緊急法》　港媒：林鄭隨時授權警隊一哥組「特別任務警察」

值日生沒倒垃圾！教務主任逼10學生「吃下肚」　學校辯：是氣話沒強迫

排便驚見「蠕動白麵條」！他再拉「2.9m活體」前後狂扭...醫揭關鍵原因

「大陸一點也不想打台灣！」　男作家分析3點關鍵：代價太大

斗六foodpanda外送員又傳撞車「液體流滿地」　回收阿伯彎腰默默撿

性侵逾200童...6月嬰也伸魔爪！「史上最恐怖戀童魔」獄中被刀捅死

停車前保桿被擦撞！新竹男氣打電話「結局反轉」…劉先生被6000人讚爆

雪莉憂鬱症纏身崩潰！楊丞琳痛心反霸凌「別再讓憾事發生」

陸方抵制金馬、暫停自由行...　邱垂正：都是介入台灣大選的首部曲

城市速寫家鄭開翔　褪下軍裝屏東出發彩繪人生

國慶展演精準管制各型機進場　空中管制組完成零秒誤差

小林村當年「來不及準備遺照」　相館老闆邊洗邊落淚：這種錢賺不下去

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

15歲港女成裸屍　最後身影曝「畫面定格」

他排出2.9公尺活蟲　醫揭關鍵原因

住月子中心　10天後寶寶「6次腰椎穿刺」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

香港15歲女生變浮屍！警方稱生前「赤腳走向海」

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

男友提議殉情！見女友溺斃他逃跑…

2歲男童小便爆痛　竟是GG暴嵌「乳白玉米粒」

首次發現遙控炸彈！港警：戰術與恐攻雷同

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

曾參與示威！香港15歲少女成「全裸浮屍」

光頭警長：連登民陣應列恐怖組織

更多熱門

相關新聞

外籍軍機繞台　我方可比照日本防衛省辦理？

國防部發佈偵獲美籍軍機沿台海中線飛行的新聞簡訊與新聞稿，最後則以慣常的用詞結尾：「國防部全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況」。

蔡韓國慶發言：「中華民國台灣」VS.「中華民國」

台灣全球競爭力強　何來「芒果乾」？

1100名台學生在港　教部尊重參加反送中活動

勿讓香港黑警躲台　移民署強調嚴審

關鍵字：

陸委會中國大陸邱垂正美國進步中心民主台灣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

哈吉貝強襲　日地下神殿全面啟動

不捨雪莉憂鬱纏身殞落...蔡依林籲「再給自己一些機會」

Safari悄悄將瀏覽資料傳給騰訊

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

雪莉被發現屍體已僵硬！警還原第一現場

雪莉自宅發現多張字條　親筆寫下內心話

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面