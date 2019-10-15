陸方抵制金馬、暫停自由行...　邱垂正：都是介入台灣大選的首部曲

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸委員會副主委邱垂正14日接見「美國進步中心」（Center for American Progress）訪問團時表示，近來中國大陸暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國等，「都只是中共當局介入我總統大選的首部曲」。

「美國進步中心」訪問團一行7人，由美國前聯邦參議員、該中心主席達修爾（Thomas A. Daschle）14日率團拜會陸委會。據悉，訪客和邱垂正就兩岸關係現況、中共「介選」作為、台灣民眾統獨立場、「國安五法」修法目的以及香港「反送中」等議題廣泛交換意見。同時他呼籲，國際友人能持續關注兩岸關係的發展，「為台灣發聲」。

邱垂正指出，台灣站在對抗中共獨裁極權的最前線，贏得國際社會的認同是基於共享自由民主普世價值，中共一貫憑恃蠻橫打壓或金錢收買，是得不到國際的尊重。面對陸方暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國的問題，邱垂正認為都是「中共當局介入我總統大選的首部曲」。

針對對岸無所不用其極的「介選」作為，邱垂正稱，政府除了透過「國安五法」的修法去完善民主防衛機制外，也將持續扮演良善、積極的角色，為了維持兩岸現狀與區域和平穩定的責任。

「台灣的民主體制是全球能夠穿透中共專制政權、感動中國大陸人民的重要典範」，邱垂正指出，當前中國大陸的民族主義高漲，或許可以輕易將西方世界的民主潮流阻絕在外，「卻難以阻撓台灣的民主成就對其13億人口的正面影響」。最後，他感謝訪客與美國各界長期以來對台灣的支持。

▲近來中國大陸暫停來台自由行、抵制金馬獎以及連奪2個邦交國等，邱垂正稱「都只是中共當局介入我總統大選的首部曲」。（圖／翻攝大陸委員會）



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