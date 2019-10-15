美軍撤離敘利亞去哪裡？　沙烏地王室同意「3000美軍」進駐

▲ 駐敘美軍將來要撤去哪裡引發關注。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美軍在敘利亞東北進駐1000兵力，曾經與庫德族部隊敘利亞民主軍（SDF）共同對抗ISIS，但是美國總統川普日前突然宣布撤軍，讓土耳其有了進軍敘利亞攻打庫德族的機會，美國國防部長艾思博（Mark Esper）甚至表示，「駐敘利亞美軍會盡快離開」。同時沙烏地阿拉伯王室也同意，讓3000美軍進駐。

▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



艾思博13日登上《哥倫比亞廣播公司》（CBS）旗下的電視節目《面對國家》（Face the Nation），表示12日晚間已和川普談論過敘北剩餘美軍的去留問題，就現在土、庫雙方的進軍路線來看，美軍的駐紮地很可能會面臨兩面夾擊的問題，此種情況讓美軍難以立腳，因此川普要求美軍撤離敘北。

根據CNN報導，有熟悉敘利亞局勢人士指出，美軍還是會在敘利亞霍姆斯省（Homs）坦夫（Al Tanf）基地保留一支300兵力的部隊，其他撤離的部隊會接受空中掩護採陸路撤離，如有任何不明對象接近美軍部隊，美軍會先嘗試採取降低緊張情勢的舉動，但若無可避免衝突，將會授權部隊使用致命武器對付任何威脅，無論是土耳其部隊或是任何敘利亞內戰的參戰部隊。

▲土耳其猛攻敘利亞東北，讓美軍決定撤離。（圖／達志影像／美聯社）



根據《路透社》報導，美軍撤軍速度比原訂的時程更快，不排除幾天後就撤離的可能性，不過要全數撤離預計還是要2周會更久，但這還是比原訂的時程還快。對於北約盟友是否會故意攻擊美軍，艾思博表示，「我不知道他們會不會」，駐敘美軍11日就遭到無差別炮火攻擊，但不知道是不是意外。

不過艾思博和五角大廈都沒有說明，從敘利亞東北撤離的美軍，離開敘利亞後會往何處駐軍。

就在幾乎同一時間，沙烏地阿拉伯王室表示，批准3000美軍進駐及相關裝備進駐，沙烏地阿拉伯上個月才經歷煉油廠遭到無人機攻擊事件。

▲沙烏地阿拉伯王室已經批准美軍3000兵力進駐。（圖／路透社）



沙烏地阿拉伯與死對頭伊朗的緊張局勢持續加劇，美國宣布向波斯灣國家駐軍3000兵力，其中包括戰鬥機中隊、航空遠征團與防空部隊。川普指出，沙烏地阿拉伯已經同意支付部署費用。

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