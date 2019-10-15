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網路瘋傳直-20艦載版首飛照　解放軍海軍未來裝備500架

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▲▼大陸疑似海軍版直-20首飛照曝光。（圖／翻攝自婷婷看世界粉專）

▲大陸疑似海軍版直-20首飛照曝光。（圖／翻攝自婷婷看世界粉專）

軍武中心／綜合報導

就在外界聚焦天津國際直升機博覽會亮相的直-20多用途直升機同時，網路上流傳疑似艦載版直-20（或稱海直-20）試飛照片。有分析指出，該直升機外形上最大的改變是在其水平尾翼中部有切角，判斷是為了折疊方便，預估往後中國海軍便會對艦載直升機進行快速擴充，裝備的直-20各型號將會超過500架

直-20是中國航空工業自主研製的新型多用途直升機，採用單旋翼帶尾槳，低阻氣動外形、高性能旋翼氣動布局總體設計，配裝兩台國產渦軸發動機，應用電傳飛控、旋翼防/除冰等新技術，能在晝夜複雜氣象條件下，進行機降和運輸等多樣化任務。

中國航空工業直升機所首席技術專家李林華曾透露，直-20的研製過程進行多項技術創新，包含世界上只有少數幾個國家能做到的先進電傳飛行控制系統。更重要的是，設計之初就考慮到該型直升機作為一個「平台」的拓展性，通過適當的改裝、加裝，將可以執行多種任務。「直-20比直-9大、又比直-8小，非常便於在空間有限的驅逐艦等艦艇上使用。」

值得注意的是，今年年初航空工業曾在一篇名為《姜濱：碧海藍天的護衛者》的文章中透露，「2018年，某型直升機成功首飛，將有力提升海軍新型作戰力量建設，推動我國海軍進入裝備發展的新時代」，同時文章還進一步表示，該型直升機在國內首次採用旋翼電動折疊技術。上述的內容被外界認為就是釋放直-20海軍型首飛的消息。

▼直-20通用直升機被稱為「中國版黑鷹」。（圖／翻攝自大陸《兵工科技》雜誌）

▲▼解放軍「中國黑鷹」直-20通用直升機。（圖／翻攝自大陸《兵工科技》雜誌）

大陸知名軍事博主「迷彩派」分析，從這次曝光的海軍版直-20照片來看，其外形上最大的改變有三點，一是水平尾翼在中部有切角，應該是為了折疊方便；二是後起落架前移到了尾梁與機身連接處，方便尾梁的折疊和減少占用空間；最後則是機腹處有圓盤狀物體。

文章強調，直-20海軍型號出現後，中國海軍對艦載直升機部隊應該會進行快速的調整和擴充。為了滿足水面艦艇、航空母艦、船塢登陸艦、兩棲攻擊艦、海軍陸戰隊等方面的需求，以及反潛、海軍特種作戰滲透、搜索和救援、戰鬥搜尋和救援、垂直補給和醫療疏散等各種需求，解放軍海軍未來裝備的直-20各型號應該會超過500架。

▼江南造船廠頒獎儀式照片意外洩密，證實055型大型驅逐艦將配裝2架直-20直升機。（圖／翻攝自大陸網站）

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