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城市速寫家鄭開翔　褪下軍裝屏東出發彩繪人生

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城市速寫家鄭開翔　褪下軍裝彩繪人生。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李忠軒臺北電

「許多屬於這塊土地的記憶正在消逝，我沒辦法阻止，但至少能用畫筆把它記錄下來。」城市速寫家鄭開翔5年前從政戰軍官退伍後，旅行全國各地，用水彩速寫方式，為許多充滿特色的建築留下歷史記憶。

他的作品也獲得臺灣高鐵與出版社的青睞，定期刊載在高鐵月刊，並出版《街屋臺灣》專書，獲臺北市立圖書館選為「每月一書」，引領讀者透過100間不同的街屋，認識我們生長的這片土地。

由於空軍士官長退伍的父親喜歡書法與水墨畫，鄭開翔從小在父親的影響下，也對繪畫產生興趣，從國中開始就讀美術班，後來更追隨父親的腳步，以從軍為目標，並選擇政戰學校（現為國防大學政治作戰學院）藝術系，奠定繪畫的基礎，畢業後在金門及臺灣本島等陸軍基層部隊服務，發揮政戰軟實力，默默為政戰文宣工作付出。

在畢業任官的第10年，服務於陸軍四三砲指部的鄭開翔，考上屏東大學視覺藝術研究所，接觸到水彩速寫技法，心中便產生以「街屋」為對象的創作念頭，憑著心中對繪畫的熱情，他便選擇退伍，尋求更多的創作空間與時間，以不同的方式，表達自己對臺灣這片土地的熱愛。

退伍後，鄭開翔以屏東為起點，在全國尋找創作的題材，每到一個縣市，他都徒步在大街小巷或傳統市場中，發掘具有特色與人情味的建築，舉凡牛肉麵店、檳榔攤、廟宇、雜貨店等，經過他獨特的觀察與細膩筆觸，都能呈現出不同面貌，躍然於紙上，連當地居民都驚豔不已。

城市速寫家鄭開翔　褪下軍裝彩繪人生。（圖／軍聞社）

鄭開翔說，每次他在觀察準備繪畫的建築物時，常會引起店家或住戶的注意，當他開始坐下來畫畫時，也會有好奇的路人，甚至店家本身過來一旁觀看、攀談，當知道他在畫自家建築物時，更熱情的招待飲料，令他感受到溫暖的人情味。

由於創作過程不僅需要敏銳的觀察力，且一坐下來動筆往往就是一兩個小時，也需要相當程度的耐力，鄭開翔說，多虧軍校的教育與下部隊的歷練，讓他在習得繪畫的技能外，還培養繪畫所需的體力及專注力，除了在創作前會再三確認所需的畫具是否備齊，挑選好創作的地點及角度，並會為自己設定創作的期程目標，按部就班進行創作，他說「感謝軍中的一切，造就了現在的我」。

飲水思源的鄭開翔，只要國軍邀請他到部隊舉辦畫展，或是母校政戰學院邀請他返校與後期學弟妹分享創作的心路歷程，他總是義不容辭，一口答應。

他說「生於斯，長於斯，取之於國軍，自然要用之於國軍。」儘管已經褪下軍裝，他對於國軍仍有深厚的感情，也因此每次受邀舉辦座談，他都會跟青年學子分享國軍事務，間接為全民國防教育耕耘奉獻。

今年8月，鄭開翔前往陸軍步兵訓練中心接受教育召集時，也隨身攜帶輕便型的畫具，利用休息時間將教召生活的點滴紀錄下來，曾經在外島服務的他，心中的遺憾就是服役時的繪畫技巧還不夠，來不及將接觸到的人事物畫下來，他說「如果有機會，希望能再回到營區，用現在的技法畫下國軍令人感動的景色。」不僅描繪國軍戰備任務的辛勞，也希望能彌補自己心中的缺憾。

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