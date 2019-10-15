國慶展演精準管制各型機進場　空中管制組完成零秒誤差

軍聞社／記者林澤廷臺北14日電

國防部參謀總長沈一鳴上將14日代表總統、部長，慰勉國慶操演任務的空中管制組（ACT）官兵，針對國慶當日靈活應變、「精準」管制各型機進場的優異作為，表達嘉許與肯定。

沈總長上午特別前往空軍作戰指揮部，犒慰空中管制組官兵辛勞。沈總長表示，負責空中動態管制的管制組，在本次國慶日中應變得宜，各型機配合任務時間的掌握非常精準，充分展現國軍平日勤訓精練的成果，期勉大家繼續秉持良好的工作態度與專業職能，圓滿達成各項任務。

國慶日當天各型機得以準時通過，「ACT」扮演重要的幕後英雄；所謂「ACT」就是空中管制組，編組氣象、戰術管制、督導等席位，及相關的指管裝備等。

擔任這次空中管制組的督導，空軍作戰指揮部翁俊雄上校表示，國慶空中操演規劃在3個月前已完成編組，納編陸、海、空軍的旋翼機及戰鬥機，採「分組自主訓練」及「全兵力組合」方式訓練，大家戮力以赴，各司其職，機隊才能在國慶日，分秒不差的完成任務。

翁上校說，整個空中機隊要配合地面課目的表演，在「零秒誤差」的要求下進場，時間的計算，需要靠「ACT」精確的協調和引導；再加上，飛行員長期的勤訓精練，所以能夠依時序應變，完美達成此次的分列式與衝場任務。

▼中華民國108年國慶大會空軍UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

國慶日擔任「ACT」小組指揮管制長的許丕追上校說，空中各型航空器的動態，管制組都與松山塔臺保持密切協調，以利空域及航線的管制。

許上校說，因應國慶日當天演出時序的調整，管制組必須立即精密計算，再告知空中領隊各航行點的時間調整，讓空中領隊能修正飛行計劃。

天候也是相當關鍵的因素，「ACT」小組另一個靈魂部門，就是負責氣象測報工作的氣象中心，擔任小組氣象中心主任的李子儀上校表示，無論是快速機的強制報告點，或是旋翼機待命空域的輔助觀測點，每一次的訓練，氣象團隊都會針對可能影響操演的能見度、雲量的多寡及雲層的高度，做一個分析跟討論，產出天氣預報，提供飛行部隊與「ACT」小組運用。

李上校指出，由於機種的不同，每種機型對風的忍受程度都不一樣；因此，氣象中心也運用剖風儀，針對高空風速做觀測，以利空中編隊整齊劃一的通過總統府觀禮台；例如旋翼機要注意雲幕、風速，快速機主要要注意雲幕及能見度。飛行員掌握了天候狀況，才能夠圓滿達成展演任務。

▼陸航CH-47SD運輸直升機吊掛國旗通過會場。（圖／記者李毓康攝）