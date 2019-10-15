中選會委員過半有綠營背景　立委：獨立機關應中立

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院今年5月審查中選會主委李進勇的人事案時，就因為李進勇綠營黨籍色彩過於明顯，引發學界和政界熱議。立法院內政委員本月13日審議中選會委員提名人選，也因超過半數都有親綠色彩，再度引起爭議。國民黨立委林為洲表示，選舉對民主政治是相當重要的，獨立機關中選會委員應更中立與公正。

中選會委員目前出缺1人、另有4人將於11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員。其中，黃秀端曾任民進黨廉政委員，邱昌嶽為內政部常務次長，陳月端則曾在高雄、台南市府任職。

行政院指出，本次中選會委員提名，經考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自2019年11月4日起至2023年11月3日止。

對於中選會委員過半數有綠營背景，林為洲表示，選舉對民主政治是相當重要的，尊重每個人都可以有自己的政治信仰及意識形態，這也是台灣包容多元的表現，但獨立機關的委員必須暫時拋開個人的政治色彩，不能偏向任何政黨及參加任何政黨活動，才能公正的辦理選務工作。

林為洲指出，民進黨選前選後大轉變，在野時完全支持公投一定要合併大選，但執政後卻又修法將兩者脫鉤，屆時公投投票率若無法達到門檻，對的起蔡同榮、林義雄等先進大老及全國民眾嗎？執政黨聲稱將公投跟大選分開最主要的理由，就是因為2018年大選投開票同時進行。

林為洲指出，以美國加州為例，2016年的大選結合17項公投同時舉辦，其他地區甚至有更多項目，也都沒有產生類似的問題，這難道不是執政黨為了選務程序規劃不當所造成的問題找理由嗎？實在令人難以接受。

國民黨立委黃昭順批評，這是「史上最綠的中選會」，而且相關資料太晚提供，現在審查太過倉促；她也認為，民進黨一定是像上次審查李進勇人事案一樣，用多數暴力通過，委員會審查就是過水。

擔任內政委員會召委的民進黨立委李俊俋強調，相關資料早於8月1日就已送到各委員辦公室，如果委員想看的話早就看完了，裁示審查仍照常舉行，立法院會預計29日行使同意權投票。