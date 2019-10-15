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庫德族結盟「敵人的敵人」！　轉向敘利亞政府軍、莫斯科求救

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▲▼庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

▲庫德族民兵今年3月在美軍支援下順利收復巴古茲鎮（Baghouz），徹底擊敗當地伊斯蘭國勢力。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普撤走敘利亞北部美軍後，華府過去在敘北的盟友庫德族民兵，自上周起面臨土耳其的軍事行動，至今已經有破百人喪命。庫德族民兵主導的「敘利亞民主力量」（SDF）13日宣布與敘利亞政府軍結盟，以對抗土耳其的進攻，等同於改投莫斯科－大馬士革陣營。

綜合外媒報導，敘利亞官方媒體證實，阿薩德政權已經回應了庫德族民兵的請求，派出政府軍北上。敘利亞庫德族領袖也說，在俄羅斯牽線下與大馬士革當局談成協議，目前的焦點放在抵禦土耳其軍隊攻勢上。

過去在美國殲滅伊斯蘭國（IS）的行動中，庫德族民兵曾立下汗馬功勞，如今川普政府卻自行撤走當地駐軍，形同默許土耳其對庫德族的進攻，外界批評華府此局有如背叛。國際社會同時譴責土耳其的軍事行動，導致許多平民遇難，上萬人無家可歸。

事實上，過去在敘利亞內戰的戰事中，SDF一直避免與政府軍發生過激衝突，僅專注於對抗當地伊斯蘭國極端份子，並幫助牽制政府軍行動。庫德族軍事領袖阿卜迪（Mazloum Abdi）說，他們雖然不信任大馬士革政府，但面臨民族危急存亡之秋，他們只能選擇妥協。

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