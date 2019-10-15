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辛苦搶演唱會票「突然不能去」！準備好票券正本和事故證明　產險業者全額賠

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▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，舞台。（圖／pixabay）

▲努力搶演唱會門票，突然不能前往怎麼辦？現在有產險業者提供保險服務了。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

越來越多台灣民眾參與表演活動，不論是演唱會、舞台劇或音樂會都有很多粉絲搶票，但辛苦買到的票，如果卻因為個人或天災等突發狀況造成無法參加，就會讓人感到可惜。有產險業者針對演藝活動行程，保障民眾無法使用票券並彌補票錢損失，讓喜愛表演活動的民眾更安心。

新安東京海上產險「吉時保線上投保平台」推出「演藝活動取消費用損失補償保險」，針對消費者買演藝活動票券後最常面臨「種種無法參加的痛點」提出財務損失保障方案，如天災、身故、住院、急症、突然收到兵單（含點教召）、或是準媽媽們被醫生叮囑安胎等，只要憑未使用過的票券正本加上前述各類事故的證明，就可以申請全額票價的理賠。

對於上班族而言，工作因素最有可能讓自己去不成演藝活動，因此也將加班、外派出差的突發狀況納入保障範圍，如果因為以上工作因素而錯過表演活動，同樣憑未使用過的票券正本及公司開立的加班或出差證明，一樣可獲得90%票價的賠償。

▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，門票。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

▲未使用過的票券正本加上各類事故證明，就可以申請全額票價的理賠。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

值得一提的是，演藝活動當天同行的親友若因為急症或住院不能參加，被保險人若選擇不參加活動，無法使用的票劵同樣可以獲得理賠。

滿懷期待的演藝活動，卻臨時出了狀況不能參加，這類無緣的結局並不少見，只要上網搜尋都可以看到各種轉讓活動票券的訊息與平台。新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，以往民眾大多是把票轉送親友或是想辦法轉賣，但當突發狀況發生時，危機處理都來不及，還要花腦筋想如何轉讓票券，實在太苦情了，「所以我們透過問卷及實地訪談消費者設計出這個保險，讓大家就算去不成期待已久的盛會，也不至於讓荷包虧損。」

民眾即日起可於新安東京海上「吉時保線上投保平台」投保「演藝活動取消費用損失補償保險」，承保活動類型包含有音樂類、戲劇類、舞蹈類及雜藝類等4大類在台灣舉辦的演藝活動。因應大眾使用手機的習慣，只要準備好購票活動的日期、票價於線上完成投保，不需要簽名，僅需刷卡就可完成，平均完成投保的時間不用花費5分鐘。粉絲們搶到票後，可於活動開始7日前，提前為自己做好保障。

▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，舞台。（圖／pixabay）

▲民眾搶到演唱會票後，可於活動開始7日前，提前為自己做好保障。（圖／pixabay）

 
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