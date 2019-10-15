美麗的紋理來自你所遺棄的廢料　只要有心廢渣也能煉成好器皿

總部位於英國Liverpool的陶瓷製造商－Granby Workshop將工業廢料和消費後的粘土廢料製成了一系列餐具產品，而這些廢料的命運原本是在垃圾掩埋場裡。

Granby Workshop將來自工業和消費後廢物流的材料用於粘土和釉料配方。黏土主體主要由一系列生產商的工業黏土廢料組成。「基本上，在任何生產餐具，磚頭或其他陶瓷產品從工廠返回到總部之前，都必須使用水洗以保持清潔。因此，所有粉質、泥濘、殘留物都將作為廢泥濾出。」Granby Workshop聯合創始人Lewis Jones對媒體Dezeen如此說明「大多數大型生產商不會再利用這些廢物，因此會被掩埋。」

設計師們使用了粘土廢料，碎玻璃，碎石板，花崗岩和大理石採石場中的粉塵來製成釉料，另外回收物中若有富含氧化鎂的耐火磚和燒制的陶瓷廢料（例如碎的板，磚，磚和碗），則先將它們粉碎成細粉後再制。由這些材料的混合物製成的釉料與普通釉料不同，因為本身就帶著被壓碎廢料的各種顏色，從而形成獨特的斑點。

「這個項目是關於我們如何重新思考減少廢物的過程，另一方面是關於改變我們如何看待這些廢物的方式，並探索它們可以產生什麼樣的美麗而令人驚訝的紋理和表面。」Lewis Jones說。「製作陶瓷是一個奇妙的過程，因為它可以將多種多樣的材料包封和粘合在一起，我們可以將它們轉變為極其耐用和耐磨的材料。」......

圖，文字資料／dezeen​＠Natashah Hitti

（完整文章請看城市美學新態度）

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