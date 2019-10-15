打敗草間彌生…奈良美智《背後藏刀》7億落槌　10年前酒吧「隨筆」值百萬

▲奈良美智10年前在紐約酒吧留下的創作。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

日本當代藝術家奈良美智（Nara Yoshitomo）的畫作《背後藏刀》，日前在香港蘇富比秋拍上，以1億9600萬港元（約台幣7億5793萬元）落槌成交。不過他還有一幅更「平易近人」的作品被遺留在紐約街頭酒吧，原來是他10年前喝醉後留下的塗鴉，當時甚至還被警察逮捕，但現在這裡卻也意外成為了粉絲朝聖的熱門景點。

《背後藏刀》日前在香港蘇富比秋拍上，以1億9600萬港元（約台幣7億5793萬元）落槌成交，除了創下奈良美智個人作品拍賣紀錄外，價格也打敗草間彌生在今年初6340萬港元（約台幣2億4523萬元）的紀錄，讓他成為目前日本身價最高的藝術家。

奈良美智的好友布魯姆（Tim Blum）表示，2009年時他和奈良美智在曼哈頓東村（East Village）附近的尼亞加拉（Niagara）酒吧喝酒後，奈良美智隨手拿起麥克筆在牆壁留下了一幅畫，畫中的兩個人物分別彈著吉他、敲著鼓，彷彿受到酒吧音樂的影響，整片畫作顯得非常的自由隨興。

▲奈良美智的《背後藏刀》。（圖／翻攝自 Sotheby`s）



目前這片畫作已經用透明塑膠板保護起來，就在《背後藏刀》創下驚人拍賣價後，外界預估這面牆的價值至少數十萬美元。布魯姆回憶起當晚的狀況，「奈良美智非常隨意地拿起筆，沒有打草稿地在牆上畫了起來，但印象最深刻的是，後來他被警察逮捕了，我們還必須把他保釋出來。」

酒吧老闆也說，他一點也不打算賣掉這幅畫，因為它已經成為這間酒吧的一部分了。蘇富比拍賣主管施拉德爾（David Schrader）表示，奈良美智的有名作品大部分都是在帆布上創作，這樣的壁畫不一定能開出高價，「但這樣的藝術品就該保留在特殊場合，不應該被拍賣。」

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