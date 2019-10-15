葉文忠／摧毀台灣價值的國難日

文／葉文忠

只要民進黨執政，國慶就是一個零落傷感的日子，為了加碼刺激「亡國感」，國家慶典搞成如「國難日」般的淒涼，蔡英文國慶致詞，要大家一起「捍衛」由她所製造的「國家危機」，猛下「一國兩制」的仇恨毒藥，大唱「亡國」悲情，簡單的開場已點出台灣真正困境：「國」「共」之戰，國家在人民心中依然堅實存在，「民」「共」之戰，國家已在人民心中「亡國」。

大家試想一下，若總統代表國家，馬英九可以和中華民國畫上等號，但蔡英文能和中華民國畫上等號嗎？兩人核心組成物就完全不同，藍營愛中華民國，愛的正大光明，綠營恨中華民國，卻又滅得偷偷摸摸。這兩年，「台灣價值」成為政治操作的名詞，正確的名稱應該是「中華民國價值」，那其實是一個複合體，涵蓋了台灣社會的根與樑柱，三年多來這些價值系統已被蔡政府全面性的破壞，我就利用國慶的十月，來算算帳：

摧毀民主法治的價值

蔡英文嘴上高舉「民主自由」，「綠色恐怖」卻硬踹著民主自由，民進黨從在野少數時期，便能全面攔阻藍營欲推的法案，今日立院多數了，逕行否定公投決定的「以核養綠」，再阻斷「公投綁大選」把公投送回鳥籠，多少人呼喚著為公投法苦行的「人格者」林義雄，即便被掌刮成豬頭也不見其出來吭一聲。

再如「國安五法」、「中共代理人」當刀刃，架在反對者人民脖子上，陳亭妃力促「廣電三法」修法，以防中國透過媒體「入島、入腦、入心、入戶」，但反看民進黨極盡操作「反送中」，以期反中能「入腦、入心、入戶」。看倌們，難道不見網路上滿滿盡是喪屍般的香港年輕人，打、砸、燒的進行「無差別」攻擊？台灣媒體幾乎只看到「警察鎮壓」，卻不見「暴民」，為什麼？





▲兇殘的年輕女孩拿鐵椅砸向已頭破血流的老人，但「暴民」兩個字依然不會出現在綠媒中。（畫面血腥，讀者請斟酌）

回頭再看一下那位主張「武統」的旅美大陸學者李毅，遭移民署「有危害國家安全之虞」遣送出境，蘇貞昌認為這「不只是恐怖分子」，言論自由不是我們最自豪的嗎？更可笑的，「台灣民政府」已在島內「立國」，大發身分證，這顛覆國家又算什麼？

▲台灣民政府依然招搖撞騙，竟然還有台北州、高雄州等人事命令。（圖／翻攝自台灣民政府官方網站）

顛倒是非價值

總說民進黨的是非有兩套標準是社會共識，其實錯了，他們只有一套標準，「我永遠是，你永遠非」才是蔡政府的「是非」標準。

馬英九執政八年，一個甘比亞斷交被轟破頭，蔡英文上任三年連斷七國，一切都是邦交國勢利、中共打壓，蔡英文、吳釗燮完全沒有責任；馬英九當初簽訂ECFA是包裹糖衣的毒藥，今傳來ECFA恐將停止，蔡政府卻又「不樂見政治因素停止協議」來自我掌嘴。

總統專機成「走私專機」，蔡英文為了辯解「超買說」，加碼說出「說超買，是為了尊重司法單位的偵辦」如此令人吐血的荒謬，綠營這一群皮厚無恥的政客，真不是一般人所能理解，「顛倒黑白」為台灣綠色專業，是非價值真不是普世價值所能定義。

作賤人格品德的價值

蘇貞昌在立法院用「四尾有土龍、土虱，八德在桃園」迴避沈智慧詢問的「四維八德」，事實上這本就是維繫一個健康穩定社會的最重要基石，蘇貞昌之所以不願回答，無非就是因為「四維八德」是老蔣推動新生活運動，規範了「禮義廉恥」為共同校訓，用「四尾」來回堵，卻也不小心洩了自己的密，其心無四維－無禮、無義、無廉、無恥。

又如蔡英文「論文門」，碩士以上學歷者完全了解「論文門」的不可思議，一切疑點只要拿出「通過審查的論文正本」就不會再有「論文門」。如今並未因政經學院網站上，出現「非官方的聲明」而停止，大戲方要登場，有了政經學院官網這紙聲明，才出現了「英國被告」，彭文正等人方能在英國興訟，唯有透過英國法庭，方能要求政經學院，看看是不是真有那本1984年「通過審查」的論文。

▲唯有拿出「通過審查的論文正本」才能為「論文門」解套。（圖／本報資料照）

「論文門」背後要找的其實不只是那本論文，而是蔡英文的人格品德。

再如卡管案，蔡英文安排了一個侵占專利，人品骯髒的吳茂昆來「拔管」，宵小當法官，也只有民進黨幹得出來；促轉會張天欽的「這個如果沒有操作，很可惜」的東廠嘴臉；安倍晉三的造假外電，外交官蘇啟誠自殺，與永遠的駐日代表謝長廷從來沒有關係，林林總總罄竹難書，綠官品德如此，那麼「大港開場」那種不堪入耳的髒話，都能被說成文化藝術，真是其來有自。

切斷歷史文化的價值

教育是百年大計，人格養成與基本文化底蘊有關，台灣底層的生活習慣，就是漢人文化的末梢神經，中國人見面會互相問候「吃飽沒？」，來自先民在中原苦難的戰場逃難生存記憶，飽飯一頓是奢求，這種兩岸共同的文化現象，就是歷史連結。

民進黨處處拿教育為政治服務，「台獨史觀」為了切斷歷史的脈流，讓孩子以「主題式」取代「朝代編年」學歷史，避開編年史觀對台灣了邏輯上的連結關係，再將中國史納入了「東亞史」中，潛移默化著台灣下一代「中國文化沒那麼大，我的歷史不從中國來」。像是把血管截流，另外接上導管，把血紅素染綠，蔡政府正計畫著全面量產「台獨」後代。

話說回來，我不只一次說過，文化與歷史互為表裡，蔡英文妳有膽可以試試，去廢了中國人的春節、中秋，廢了中國人慎終追遠的清明，再試試阻擋媽祖繞境看看。

文化必將歷史軌跡還原，這是「台獨史觀」永遠難以撼動的。

糟蹋珍愛土地的價值

台灣本島因歐亞板塊與菲律賓板塊撞擊而出，地理位置特殊，橫跨北回歸線，是洋流、季風等交會處，從海平面拔起三千公尺以上的高山群，造成豐富的林相，熱帶闊葉到寒帶針葉，這樣的環境孕育出的生態系統極為豐富與珍貴，台灣是全球第一的「蕨類王國」，數種超過700種，昆蟲20萬種，留鳥與候鳥超過600種，而四面環海，季風與洋流，造就了綿延27公里全球最大的藻礁群，光這些，每年就不知多少國際生態學者前來台灣朝聖。

但一個錯誤的反核神主牌，讓這樣的珍貴資產面臨全面的浩劫，蔡政府不甩公投，堅持廢核的能源政策，濕地與埤塘大種光電，讓濕地「淨化」土地的功能完全喪失，破壞藻礁開發天然氣港，風電屠殺候鳥，加大火力排碳與PM2.5，全台空汙日益嚴重，這種不穩定的能源政策，不但箝制了經濟的發展，毀了這些台灣珍貴的生態資源，更讓肺癌成國病。

蔡英文一句話「台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實」，背後是多少的生態破壞，多少的候鳥殺戮？空汙取了多少人的性命？安身立命的蕞爾小島，政府帶頭毀滅。

▲風電啟動的季節，也是候鳥入境之時，殺戮也就展開。

「亡國感」配套著高喊要如何「保台」，三年來卻天天都在「拆台」，成天喊著「守護台灣」的這群人，正是把台灣基本價值全數摧毀殆盡的人，公義使邦國高舉，每一個價值都是公義，歷史文化、人格品德是國之根，民主法治、是非觀是國之樑柱，保育土地讓人安身立命，這些價值都是護衛台灣的城牆，蔡政府正逐一拆下城牆，操弄廉價的「芒果乾」勾動仇恨，只為騙取人民繼續交付她絕對權力。

有蔡英文在的國慶日，其實是國難日。

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