台北-當代藝術市場新焦點

圖、文／Giovanna Sun 孫韶蓮

紐約是當代藝術的市場，全世界的藏家與藝術愛好者都會前來這裡交流朝聖，帶動觀光與品味，「台北收藏交易中心」為了推廣藝術與人文開創一個新平台，讓全民的品味升級，讓各國的觀光客前來，並藉由藝術串聯國際。

▲日本藝術家長谷川洋介Yosuke Hasegawa。（圖／台北收藏交易中心提供）

藝術家需要生存，需要一個好的平台銷售作品，我們需要大量的藝術品進入台灣。紐約、香港、上海、北京、倫敦與巴黎都有自己的藝博會吸引藝術狂熱份子、藝術家與藏家前來，形成當代藝術產業鏈，帶動經濟與觀光，並提升人的心靈品質。

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交易熱絡起來，討論也就多起來，台北收藏交易中心舉辦當代藝術沙龍展、當代攝影沙龍展，將國際藝術家與好的作品引進台灣，希望全民都能藉由藝術提升心靈層次。

▲日本藝術家濱村凌 Ryo hamamura。（圖／台北收藏交易中心提供）

在紐約的雀兒喜每週都有藝廊開幕展，免費開放讓民眾進來欣賞藝術，款待酒水飲料，在衣香鬓影，微醺的氛圍中讓民眾感染藝術品的魅力，產生心的互動交流。

「即將開幕的秋季當代藝術沙龍展也同樣的熱情款待每一位喜歡藝術品的賓客。」台北收藏交易中心執行長周銘志表示：「我們開放給每一個欣賞藝術的大眾前來我們的展覽，讓我們用藝術交心做朋友」。「秋季當代藝術展準備好免費調酒給所有來訪參觀賓客，就像紐約的雀兒喜一樣，我們把文人騷客全帶來台北，台北即將是亞洲當代藝術的新焦點。」

▲日本藝術家有村佳奈 Kana Arimura。（圖／台北收藏交易中心提供）

文字：孫韶蓮 / 台北收藏交易中心美國官方策展人

Giovanna Sun, Writer and Curator Taipei Auction Center

圖片提供：台北收藏交易中心執行長周銘志

images Credit: Taipei Auction Center

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