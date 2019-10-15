發現台灣最強農作「良」品　「禾發堂」進駐新光三越A4

▲禾發堂深入台灣各地、嚴選優良在地特色農產品。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

穿過村莊，走進農田，踏在台灣這塊土地上，用雙腳感受大地的脈動，此時才會深刻體會到餐桌上習以為常的佳餚，都是來自於大自然賦予的恩賜，好山好水在台灣各地孕育出豐富物產，農人收獲後被製成不同特色農產品，不論米穀雜糧、釀造地酒、可口伴手禮，皆是這片土地最美好的獻禮。由於幾乎所有人類主食都是「禾」本科植物，「稻禾」是許多人從小吃到大的重要糧食，「禾發堂」便以此為名，深入各地採訪尋找、嚴選，把一系列優良在地特色農產品帶給大家。

▲台灣香米精釀的「初霧」清酒，可品嚐到不一樣的米食風味。

台灣稻米口感佳、品質好，一點也不輸給日本，除了烹煮成米飯食用，想感受米食不同風味的話，不妨淺嚐一口「吟釀」。禾發堂首選台灣香米精釀的「初霧」清酒，是全台第一家霧峰酒莊以益全香米釀造，與日本釀造清酒技術合作，生產一款具有本土代表性的台灣清酒，精米步合高達60%，口感清爽，香氣纖細雅緻，值得細細品飲香米與清酒韻味的完美融合。

▲選自神木村的青梅釀造梅子酒，口感甘甜清香，酸甜不苦澀。

此外，擁有「水果王國」之稱的台灣，因為氣候介於熱帶與亞熱帶之間，造就得天獨厚地理環境，四季都能嚐到獨特的美味水果，而除了直接享用水果的新鮮，保存水果的鮮美與營養，加工製成各種口感、充滿水果清香的產品，也別有一番風味，就像禾發堂推出玉山山脈高山梅子酒「梅清」、融合蜂蜜與荔枝的甜香的「荔枝蜂蜜酒」以及各式多樣的水果酒，不但有著純淨天然芬芳的果香，入口更是滑順，一飲而下令人難以忘懷，也因此榮獲國際大獎，深獲國內外好評。

▲荔枝蜂蜜酒採用霧峰當地盛產的蜂蜜與荔枝原汁、以及埔里的優質好水經低溫發酵所釀造，喝起來醺甜清淡滑順。



▲禾發堂於10/10起進駐台北新光三越百貨A4 B1，為慶祝開幕誌慶、及百貨周年慶，推出一系列特惠。

禾發堂於10/10起進駐台北新光三越百貨A4 B1，為慶祝開幕誌慶、及百貨周年慶，推出一系列特惠，凡購買商品可享88折優惠，農產品則是另有優惠組合，除了品嚐台灣優良在地特色農產品的好滋味，於現場消費3,000元以上，並在FB打卡填寫抽獎券資料，即可參加抽獎，獎項包括雲品飯店集團住宿券及大倉久和餐酒會等。