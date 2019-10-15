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NOVA情報誌／WiFi 6 Mesh飆網神機　落入平民家！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

多裝置＋跨樓層 「速」配剋星

11AX火球機高中低階到位，醞釀換機潮；Mesh網狀網路持續進化，覆蓋廣零死角高相容，聯手分進合擊，打造不塞車暢快無線環境！

（圖／NOVA情報誌提供）

（驚）怎麼回事？你說你不愛小三「愛小六」，還跟最近話題很夯的iPhone 11有關連，怎聽得我一頭霧水？「哥還不是想要變更強，擁有更多『MB』，天天『無線』暢快不塞車！你難道不了，9月新發表的iPhone 11，可是支援新世代WiFi 6（11AX）網路規格，若搭配上WiFi 6無線飆網路由器，嘿嘿、光網速就比上代快40%，且訊號更強，頻寬更大，尤其多裝置連線新技術大釋放，平均傳輸速率升4倍，加上『Mesh技術』網狀網路零死角全覆蓋，以後在家中各處看4K影片，相揪一群好友尬網玩傳說或吃雞，都不用再擔心會卡卡囉！」

哇，好棒棒！ㄟ～聽說新一代WiFi 6路由器不便宜，你又肖想跟風敗入水果信仰機，口袋夠深嗎？該不會到月底餐餐吃泡麵。「安啦！消息指出WiFi 6即將平民普及化，價格不再高不可攀，高中階入門、電競型全線到位，外加實用省電防護樣樣精…總之，讓你不愛上「這小六」都不行！」
（圖／NOVA情報誌提供） 

WiFi 6 11ax全線飆速 主流世代到

台灣手機普及率全球稱冠，家庭成員人手一機，上網看高清影片、打遊戲已成常態，加上筆電、連網電視、網路攝影機、掃地機器人…等居家IoT物聯裝置眾多，一來設備廣雜容易干擾，且相互搶頻寬下，容易造成網路擁擠！為了解決現代無線環境塞車問題，全球WiFi聯盟去年制訂出新一代無線協定標準「WiFi 6」！

「WiFi 6」其實就是802.11ax規格，有鑑於過去11n、11ac、11ax數字讓消費者易搞混，化繁為簡改由四代、五代、六代來替代，同時能強化行銷推廣力道；11ax因是IEEE第六代標準，故謂之WiFi 6！相較於上代11ac，WiFi 6 11ax優點頻寬更大，傳輸速率從單一433Mbp提升到600Mbps，單路頻段2×2能推升至1200Mbps，理論速度超過1000Mbps，故被外界稱為Gigabit WiFi，尤其最高8×8架構下，5GHz單頻總速率衝上4800Mbps。

速度快頻寬大還是其一，11ax關鍵重點搭載嶄新「OFDMA技術」（正交頻多重分址調變），能將WiFi封包切成數百個子載波小段，並同時分配給不同裝置使用，好處解決傳統運作時封包先傳輸A，再依序給B造成的等待卡頓，更能因應未來居家環境網域下多裝置連線順暢性。此外11ax更增添「BSS色彩」新功能，確保不受周遭其它路由器訊號溢波干擾而降速；且新導入「TWT技術」，改由路由器主動發射訊號溝通手機，非過去手機端發送，有效改善手機WiFi連線時的耗能，有助於手機省電續航。

好消息去年底開始，各大網通廠搶先推出這次世代WiFi 6 11ax火球派路由器，但因新規格與定位高端，價格動輒上萬元，非一般大眾可入手；然而就在iPhone 11宣布支援WiFi 6後，加上包含TP-Link、Asus、D-Link皆表態年底前續推11ax中低階版產品，甚至入門款2千多元就有，無疑加速刺激11ax銷售成長，更可望興起換機潮，這也意謂11ax將正式走入普羅家庭，逐漸取代11ac成為市場主流！

（圖／NOVA情報誌提供）
 

Mesh網狀無縫漫遊 全覆蓋大相容

無線網路另一趨勢，就是「Mesh技術」網狀網路系統，憑藉大範圍覆蓋率、跨樓層、解決複雜空間死角特性，近一兩年迅速在崛起，廣受大坪數與透天厝使用者青睞！

因過去無線路由器訊號延伸為「束狀」，一顆顆橋接下來，只要中間有一顆斷掉或阻礙，後面網路跟著癱瘓；「Mesh技術」系統好處，訊號延伸時，每顆節點非單一連線，而是像網子一樣網狀交織，其中一顆橋接斷訊時，其它顆依舊能自動相互溝通，確保訊號不斷線與維持無縫高涵蓋範圍；尤其Mesh技術能不斷串接多顆裝置與中繼延伸器（常見為3顆或2顆一組），特別是主機或各中繼器採單一SSID，優點處於同網域，不但設定簡單，且走到哪都不用切換，徹底杜絕過去中繼器橋接後，訊號大幅衰減問題！
 

斯斯有兩種，目前Mesh技術無線路由器也分為兩類！一種為外觀簡約時尚純Mesh系統，大多走中階11ac雙頻規格，主要強調Mesh網狀覆蓋功能，講求很好上網經驗，涵蓋率高不掉速。另一類為高效型Mesh系統機，外型跟一般無線路由器無異，本身整合Mesh技術與高階路由器速度性能，滿足高效飆網加高覆蓋需求，這類Mesh技術通常由各大廠自行開發，舉例如Asus的AiMesh與D-Link的WiFi Mesh，優點打破晶片限制，能與自家多款同Mesh技術路由器串接或混搭，相容性相對高。

但即便如此，各家Mesh技術機仍各玩各的，與其它品牌Msah機無法互通！讓人振奮的是這現象即將有解， WiFi聯盟已著手定義通用新規範「Easy Mesh」，屆時只要是Easy Mesh晶片技術路由器，跨品牌也能共通串接，相關機種最快年底或Q1問世，屆時Mesh技術將邁向2.0大相容世代。

（圖／NOVA情報誌提供）

電競路由內外吸睛 資安防護家長監控

針對無法擋的電競風潮，不少品牌迎合電競遊戲玩家，也推出專用「電競型」路由器，跟坊間電競筆電一樣，主打頂尖剽悍速度效能與吸睛電競DNA元素，導入高檔運算處理晶片，套用最新旗艦11ax三頻速度規格、遊戲加速器與支援2.5Gbps WAN埠，力求最穩最快遊戲連線狀態，外觀工藝更極盡磅礡搶眼，甚至機身還導入RGB發光燈效，相關機型持續穩定發展。 此外各家App軟體設定開發精益求精，做到更簡易安裝，以圖形視覺化顯示網路連線與訊號強弱，並紛紛強化WiFi資安防護，跟防毒軟體大廠合作導入防駭安全機制，甚至因應愈來愈多兒少學子透過手機上網，加碼提供家長監控功能，能限制小孩上網時間與篩選各年齡適用網站，讓路由器除連網外，賦予更多實用價值。

（圖／NOVA情報誌提供）
 

選購考量三要素 速配暢快不迷網

不諱言，絕大多數消費者對於路由器的熟悉度有限，加上一大堆型號規格，選購時往往一個頭兩個大。如何因應住家空間有效配置連網環境，又要符合不斷線、不卡頓流暢性？選購前可事先釐清「家中固網速度、連線裝置數、覆蓋坪數&環境類型」三大需求條件！

若家中固網速度100MB以下，短時間不會升級，本身又是小家庭或套房，連線裝置不超過10個，殺雞焉用牛刀，選擇中低階款即可；倘若超過100MB，連線裝置在10個以上，建議買Gigabit LAN埠等級中高階款，若預算充足直接入主11ac高階機或11ax新規格機，畢竟路由器一用就好幾年。當然若居家類型是跨樓層透天厝，或是豪宅等級坪數大，隔間多的鋼骨結構與長方形格局房子，Mesh技術網狀路由器相對適用，可依需求串接使用；遊戲重度玩家則可挑選電競型路由器。最後下手前，再爬文看看功能與評價，比較一下各品牌服務保固，如此就萬無一失。

（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

更多精采內容，請上【NOVA情報誌】網站
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