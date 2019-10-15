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曬衣遇空污警報！部落客實測大推救星來了　洗脫烘1小時一次完成

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▲台北空污▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲空污問題日益嚴重，呼吸這件小事在生活中變得小心翼翼，不過許多人在為了空氣品質把關時，似乎忽略曬在陽台、頂樓的衣物也有沾附PM2.5的風險。（資料照／記者周書羽攝）

消費中心／台北報導

灰濛濛、霧茫茫，在擴散條件不佳、境外空污物影響下，最近環保署監測到西半部的PM2.5濃度偏高，空氣品質亮起橘紅燈，不良狀態已持續數日，就連校園也懸掛起空污旗警示，學生的體育課從戶外移到室內，敏感族群又要戴著口罩才能外出，即使待在屋子裡，也要把門窗關閉，防止髒空氣入侵。呼吸這件小事在生活中變得小心翼翼，不過許多人在為了空氣品質把關時，似乎忽略曬在陽台、頂樓的衣物也有沾附PM2.5的風險。

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲遇到梅雨季，連日不間歇下雨，衣服洗了晾不乾，空污PM2.5懸浮微粒等等的時候，有台可「烘乾」的洗衣機真的很重要。（圖／我在前往韓國旅遊的路上提供）

一直以來，PM2.5被稱為「生活中的隱形殺手」，全因看不見的PM2.5易附著有毒重金屬、致病原等污染物，除了可能引起咳嗽、喉嚨痛、皮膚過敏等不適症狀，細懸浮微粒還容易深入人體，尤其是穿過肺泡加深呼吸系統危害。

而PM2.5來源不只是境外霾害污染、汽機車或工廠廢棄物、自然環境產生等，且僅存在於戶外，室內也常見PM2.5超標情況，原因多半來自於廚房油煙、吸菸、裝修材料釋放的甲醛、甲苯等有機揮發物，而一般多關注呼吸問題，但這些飄散在空氣中的懸浮微粒也會被衣物所吸附，此時衣物不管曬在室外、室內，似乎都無法避免被PM2.5攻擊。

對此，林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在接受媒體採訪時，分享了4個曬衣小撇步，教大家這樣做。1、不建議把衣服反過來晾曬，如此反而會使得衣服內側沾附細懸浮微粒，穿的時候接觸到皮膚；2、洗衣後多脫一次水，縮短曬衣時間；3、若是晾在室外，不要曬超過10小時；4、衣物曬超過10小時仍未乾的話，挪到室內後，可使用除濕機來乾衣，另一方面也可避免室內濕度太高而滋生黴菌或塵蟎。

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲FRIGIDAIRE滾筒洗衣機外型耐看且有質感，功能務實不花俏，洗脫烘輕鬆一機到底完成，再也不用曬衣服了～（圖／兩隻熊的旅行記事提供）

實用的曬衣小撇步，可以幫忙防治PM2.5空污問題，但現代人生活普遍忙碌，儘管想打造健康的居家生活，卻不見得有時間能夠這樣做，有的轉而考慮額外再買乾衣機，不過，是否有空間放置、排氣管如何外接、電壓供應限制或安全性都得好好評估。比起洗衣機、乾衣機分開操作，現在不少年輕家庭與上班族更喜愛能夠一台全搞定的滾筒洗衣機，從洗衣、脫水到烘乾，一機到底，使用便利，省去晾曬衣服的困擾，也不用煩惱空污警報、秋冬雨下不停等問題。

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲FRIGIDAIRE滾筒洗衣機，機身尺寸小巧，不到60公分的寬度很適合安裝於小空間，而且從外觀到大小都跟新家很match啊！（圖／哈比人與貓住在夏爾樹洞提供）

全球第二大家電集團旗下第一大美國家電品牌「富及第」，利用變頻科技與滾筒技術，推出「洗脫烘變頻滾筒洗衣機」，主打洗衣容量分別為11KG、12KG兩種，針對孩童、一般彩色、牛仔、棉麻、羊毛等不同材質衣物，除可設定溫水、常溫等16種實用洗程，用最合適的洗滌方式呵護心愛的衣物，洗衣方便好上手之外，其中特別的是迷你洗脫烘功能，最快只要1小時就能完成全部行程，就算是出門前才發現襯衫、制服忘了洗，這項最方便的急速設計也讓你有時間把髒衣變新衣，不必再慌慌張張，洗完之後免熨燙，拿出來後自然蓬鬆散開，不需糾結衣物皺得跟梅菜乾一般，而且乾的剛剛好，穿起來舒適不過度乾燥。若是在潮濕天氣，發現洗好的衣服仍未乾，也可以選擇強化的單獨烘乾功能，等於是取代了乾衣機的存在。

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲FRIGIDAIRE滾筒洗脫烘的免熨燙功能，讓洗完烘乾的衣服自然蓬鬆，不會皺成一團！（圖／小胖盈的花椒人蔘提供）

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲FRIGIDAIRE獨創迷你洗脫烘行程，只要一小時就能把少量衣物洗完烘乾，對每日換洗衣物，或是臨時要穿的衣服來說，實在好方便！（圖／Mina醬 Happy Life提供）

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲美國家電品牌富及第推出「洗脫烘變頻滾筒洗衣機」，訴求1小時快速完成洗脫烘。（圖／富及第提供）

把洗脫烘3種功能合併的變頻滾筒洗衣機，雖然是一機三用，在水電花費上，卻沒有想像中來得高，經實測後發現，洗脫烘1小時根本用不到1度電，每公斤衣物用水量也僅7.6公升，相較於他牌變頻滾筒或直立式約需13～20公升用水，「富及第」不僅再省水40%～60%，還有「金級省水」標章保證。此外，也不用像傳統直排式乾衣機要考慮接排熱管，採用少數歐式110V電壓設計，在使用上可以放心的隨插即用。(註：每公斤用水量，系指洗衣機滿載水量除以公斤數後，得到的平均值。)

美國家電品牌「富及第」洗脫烘變頻滾筒洗衣機（圖／業者提供）

▲FRIGIDAIRE洗脫烘滾筒洗衣機，讓洗衣這件事從痛苦變享受，再也不用曬衣服還能穿到柔軟蓬鬆的衣服！（圖／♥Hello Cutie♥ 吃貨小姐姐。提供）

對於現代人來說，講求的是有效率的生活，當一天的時間已經被工作佔據不少，下班後更希望能夠讓自己好好放鬆休息，但面對做不完的家務事，尤其是要洗、曬、收全家人的衣物時，簡直令人崩潰，而一台能夠多功能操作的滾筒洗衣機，同時省水、省錢、省空間，根本就是地方媽媽與懶人們的救星，用優雅的方式輕鬆解決所有衣物問題，也就可以有更多屬於自己的時間。

滾筒洗衣機洗脫烘一次會很費電嗎？實際測試給你看！(點我看實測)
滾筒洗衣機使用要注意！用法和直立式洗衣機的用法大不相同！(點我看使用指南)


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