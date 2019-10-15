骨灰裝飾水晶指甲　新娘另類帶過世父親走上紅毯

▼光療指甲紀念影片（影片取自youtube／Kirsty Meakin ）

實習記者周依儒／綜合報導

許多女孩結婚時，都希望自己的父母親能牽著自己的手走上紅毯，英國父親米克（Mick Barber）不幸在女兒婚禮前4個月時病逝，無緣牽起女兒的手將她出嫁。因此新娘夏洛蒂（Charlotte Walton）決定用特別的方式，讓父親也一同參與婚禮，她將父親的骨灰裝飾在自己的光療指甲上，就好像父親仍然牽著她走在紅毯上一樣！

▲夏洛蒂帶著有父親骨灰的水晶指甲走上紅毯。 （圖／翻攝自instagram／charlotte_barber_watson）

據每日郵報報導，米克在2017年時，被診斷出罹患了前列腺癌，在經過2年對抗病魔的時光後，因癌細胞擴散到身體其他部位，不幸在今年4月過世，無法參加女兒8月舉行的婚禮。夏洛蒂感到十分悲痛及沮喪，因為她知道父親不可能再牽著她的手走向紅毯的另一端了。因此，她的表妹克里斯蒂（Kirsty）剛好是一名光療美甲師，替她想出了一個好辦法，就是用夏洛蒂父親的骨灰來做水晶指甲。

▲克莉斯蒂為夏洛蒂設計的指甲。 （圖／翻攝自instagram／kirstymeakin）

夏洛蒂表示「克里斯蒂是美甲師中的皇后，而且我認為她的點子非常了不起！」而克里斯蒂也真的完美地將米克的骨灰融入在夏洛蒂的水晶指甲中，設計出一副專屬於夏洛蒂的光療美甲，而她也帶著這副指甲走上紅地毯，彷彿父親真的握著她的手走向人生的下部篇章一樣。隨後她們也上傳了一部製作此光療指甲的紀念影片，記錄了這個溫馨又特別的回憶。

▲夏洛蒂和父親合照。 （圖／翻攝自instagram／charlotte_barber_watson）

夏洛蒂感性表示，父親從小就非常疼愛她，也愛屋及烏的和她老公尼克的感情（Nick）非常好，從他們交往的第一天父親就非常祝福他們，並且常和尼克一起出去打高爾夫球。在他們得知父親的病情後，雖然已經將婚禮的日期提前，但無奈計劃趕不上變化，父親仍在婚禮前辭世。

夏洛蒂表示父親的願望就是牽著她的手走上紅毯，並將她的下半輩子託付給尼克，雖然這種方式和父親真的參加婚禮並不同，但她已盡她所能想出最好的辦法。而婚禮結束後，夏洛蒂也將指甲完整卸掉，放在家裡保存作紀念，就像父親永遠陪著她一樣。