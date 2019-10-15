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瘋電影／酸世代　茫然受困的年輕靈魂找不到出口

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文／賴賴

▲▼酸世代。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

非常晦暗的一部電影，一個叛逆青年，一開始就有人嗑藥跳樓，接著單親母親來訪，孩子和外婆住在一起，和母親不親近的孩子甚至排斥母親，正面臨親見好友跳樓自殺之痛，強烈反彈母親之後，四處尋找住處，並且和一未成年少女發生關係，等等混亂、茫然、憤怒、慾望充斥的賀爾蒙，衝擊著各種關係。

從一種負面的開場來傳遞年輕人茫然不知所措的訊息，搖晃嗑藥無所事事，和父母關係不佳，人際關係混亂卻偏執於跳樓友人的家人不關心跳樓者，種種幼稚自我的年輕世代描述，可以看出導演要傳遞一個普世大家都知道的訊息，但沒有收尾，感覺導演也茫然了。

片中這群困惑的年輕人，他們共同擁有不豐裕的環境，不完整的家庭關係，不健全的成長背景，但其實他們的本質都不壞，卻表現出憤世忌俗叛逆，完全的不安全感使得他們崩壞，社會甚至任何人，有機會給他們友善的態度，關愛的眼神，愉悅的笑容，這些微不足道卻有可能使他們冰封的心感受溫暖，導演沒講的部分我幫忙講完了。


片　　名：酸世代
英文名稱：Acid
類　　型：劇情
上映日期：2019-10-04
片　　長：01時37分
導　　演：亞歷山大葛奇林(Aleksandr Gorchilin)
演　　員：菲利浦艾佛提迪夫(Filipp Avdeev) 、 亞歷山大庫茲涅佐夫(Aleksandr Kuznetsov) 、 葉甫根尼婭雪夫勒娃(Evgeniya Sheveleva)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：佳映


劇情大綱

轟趴狂嗨電音搖頭，聽來不過是輕狂少年消磨時光的常見公式，拆解後卻是傷痕累累的真實情感。酸，是識透愁滋味的廢青宣言，是不顧一切的自毀前程。


他們沒有不變友情、甜蜜家庭、純潔初夜、美好未來；他們被正能量好好地隔絕在另一個世界。

游離在不見天日的迷幻現實之中，他們吞噬青春，用最狂暴的方式敲開虛假。
本片是初執導筒的俄國男星亞歷山大葛奇林（Aleksandr Gorchilin）長片首作。
挑釁滿滿的鏡頭語言，爆發出獨有的生猛力道！

▲▼酸世代。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲你老爸跟我媽搞曖昧，所以我們也．．．

▲▼酸世代。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲年輕人自以為是的衝動，把義氣當勳章。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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