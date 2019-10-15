瘋電影／酸世代　茫然受困的年輕靈魂找不到出口

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常晦暗的一部電影，一個叛逆青年，一開始就有人嗑藥跳樓，接著單親母親來訪，孩子和外婆住在一起，和母親不親近的孩子甚至排斥母親，正面臨親見好友跳樓自殺之痛，強烈反彈母親之後，四處尋找住處，並且和一未成年少女發生關係，等等混亂、茫然、憤怒、慾望充斥的賀爾蒙，衝擊著各種關係。

從一種負面的開場來傳遞年輕人茫然不知所措的訊息，搖晃嗑藥無所事事，和父母關係不佳，人際關係混亂卻偏執於跳樓友人的家人不關心跳樓者，種種幼稚自我的年輕世代描述，可以看出導演要傳遞一個普世大家都知道的訊息，但沒有收尾，感覺導演也茫然了。

片中這群困惑的年輕人，他們共同擁有不豐裕的環境，不完整的家庭關係，不健全的成長背景，但其實他們的本質都不壞，卻表現出憤世忌俗叛逆，完全的不安全感使得他們崩壞，社會甚至任何人，有機會給他們友善的態度，關愛的眼神，愉悅的笑容，這些微不足道卻有可能使他們冰封的心感受溫暖，導演沒講的部分我幫忙講完了。



片 名：酸世代

英文名稱：Acid

類 型：劇情

上映日期：2019-10-04

片 長：01時37分

導 演：亞歷山大葛奇林(Aleksandr Gorchilin)

演 員：菲利浦艾佛提迪夫(Filipp Avdeev) 、 亞歷山大庫茲涅佐夫(Aleksandr Kuznetsov) 、 葉甫根尼婭雪夫勒娃(Evgeniya Sheveleva)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：佳映



劇情大綱

轟趴狂嗨電音搖頭，聽來不過是輕狂少年消磨時光的常見公式，拆解後卻是傷痕累累的真實情感。酸，是識透愁滋味的廢青宣言，是不顧一切的自毀前程。



他們沒有不變友情、甜蜜家庭、純潔初夜、美好未來；他們被正能量好好地隔絕在另一個世界。

游離在不見天日的迷幻現實之中，他們吞噬青春，用最狂暴的方式敲開虛假。

本片是初執導筒的俄國男星亞歷山大葛奇林（Aleksandr Gorchilin）長片首作。

挑釁滿滿的鏡頭語言，爆發出獨有的生猛力道！

▲你老爸跟我媽搞曖昧，所以我們也．．．

▲年輕人自以為是的衝動，把義氣當勳章。

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