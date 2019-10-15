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NOVA情報誌／「單眼」三劍客 「美攝」快狠準！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

極速連拍追焦　 專業攝錄雙進階

（揉眼睛）哇、你看看這張照片，當年的你身材苗條，表情超甜美，一臉青春洋溢，笑得可燦爛，簡直正翻天～唉唉、讓人不勝唏噓啊！「（怒）來來來，給我說清楚，你是說老娘現在身材走樣又變醜嗎？」冤枉啊，我是誇妳水噹噹，感嘆歲月一去不回頭，還好有留下這美麗倩影。對了，這讓我想到上月趁暑假帶大寶二寶出國玩，之前相機壞掉就沒買，貪圖方便手機拍，螢幕上看還好，但傳到電腦後發現跟相機還是有落差，尤其拍不出那個Fu！這樣不行，回憶無價，小孩一下子就成大，看來需要買台新相機來好好紀錄！

「知道就好，人家隔壁老王有學過攝影，上週帶小朋友出去玩，那臉書分享的照片一張比一張美，還有厲害的散景模糊夢幻感，真的差很大！」哼、聽到隔壁老王比我行（好像怪怪的），身為男人怎能嚥下這口氣，廢話不說，速速物色款高階厲害相機！唉呀，聽說這期情報誌封面是我最愛的「峮峮」（笑），且剛好有相機採購專題，趕緊收藏一本來練功…買好機…讚讚～

（圖／NOVA情報誌提供）

高階「無反全片幅」　穩居攝界新主流

「當上帝關上一扇門，必將打開另一扇窗」，無疑是近年來數位相機市場最佳寫照！儘管手機拍照性能越來越強，消費型DSC小相機幾乎被殘酷消滅殆盡；然而手機鏡頭小，有其天生物理限制，對於想真正保存重要點滴回憶或捕捉最美瞬間者，會萌生「想買就買好一點」想法。畢竟攝影需求始終存在！轉而將目光投向畫質性能好，連拍追焦犀利，容易拍出散景的可更換鏡頭「高階三劍客」相機，並迅速帶動蓬勃發展，開啟相機大廠們第二春。

然而這「高階三劍客」各有特色與需求定位！新興的「無反全片幅EVIL」因拿掉反光鏡結構，體型相對輕巧，且性能與畫質技術已不輸單反，極受專業&進階攝影玩家青睞，尤其去年起除佈局已久的Sony外，包含光學大廠Canon、Nikon等陸續跨足這「無反全片幅」領域，全面帶動話題與銷售人氣，開始取代「單反」成為主流，預計今年市佔率續攀升，穩居未來數年「攝王」地位！

而傳統大單「單反DSLR」發展最早，畫質技術成熟，擁有30年以上龐大鏡頭群資產，加上絕佳操控手感與拍攝高張數電量，仍受到商業攝影界推崇。至於體態輕盈小巧的「無反小微單」，攜帶方便，外貌出眾CP值高，自拍、美肌、錄影樣樣精，持續擄獲旅遊人士、部落客與女性朋友芳心！青菜蘿蔔各有所好，這三劍客互有擁護群，三分天下割據高階機市場！

（圖／NOVA情報誌提供）

高速連拍超高像素　AI準確眼偵追焦

拍攝性能上，今年高階機續朝「雙高」高速連拍&超高像素有感突破！高速連拍好處不在話下，有助於拍攝移動中物體、婚禮宴會、運動路跑或好動小孩Q萌表情瞬間。目前坊間除少數旗艦款做到驚人每秒20張、18張連拍外，多數機種連拍速度維持10張以下，好消息從下半年起，多家大廠新機將跨越10張連拍門檻，意謂攝界即將全面迎向「雙位數」連拍速世代！

同時超高像素機也將成為市場一大話題！像素高對於整體影像細緻度有其幫助，特別是專業領域，大可拍一張去擷圖，得到想要的局部影像，或是因應大圖輸出等需求。富士近期就推出無反中片幅（比全片幅大1.7倍）機GFX100，搭載驚人的一億兩百萬像素，但價格同樣驚人，要價約30萬；無獨有偶的，Sony新上市的α7R Ⅳ四代機，亦將像素提升到無反全片幅機中最高的6100萬等級，機身售價還控制專業攝影領域可接受10萬以下，預計將帶動業界超高像素風潮。

而伴隨著核心處理引擎增強，相機的對焦速度、準確性與追焦範圍隨之更犀利，各家紛紛在既有臉部辨識下增添眼睛偵測對焦，搭配上即時動態追蹤，讓使用者無論靜態或動態下，皆輕鬆拍出清晰臉孔與炯炯有神完美人像，甚至藉由先進AI智慧大數據學習，達到「人&物」對焦更精準敏捷。舉例Sony系列機做到連寵物毛小孩都納入眼部即時偵測對焦；Olympus OM-D旗艦款還能針對高速的賽車、飛機、火車鎖定AI追焦，凍結紀錄主體瞬間，讓愛好者樂翻。

（圖／NOVA情報誌提供）

錄影功能全面增強　 影音自拍外接擴充

相機不只專司靜態拍攝，伴隨錄影功能強大，開始取代傳統DV攝錄機，成為居家記錄小孩成長點滴主要配備，以及坊間專業錄影工作者實用生財工具！尤其在全球Vlog熱夯下， 近年YouTuber與影片創作者需求大增，為迎合這龐大新興錄影市場，各家新機持續在錄影性能&應用上全面加碼競逐。

目前市場多數機型已提供4K/30Fps每秒30格高解析錄影品質，動作積極的品牌如FUJIFILM，更內建達4K每秒60格先進技術悍機，讓錄製畫面流暢度表現更好。尤其在4K優異畫質基礎下，各家有志一同朝「質量」做提升，諸如導入4K無裁切錄影，套用更細緻6K、5K高資料量來錄製4K，甚至支援專業人士很愛的S-Log模式，保留更多亮度動態範圍與暗部層次細節，大助於影片後製。

尤其因應YouTuber影音自拍需求，各家主力受歡迎的「無反小微單」提供180度翻轉自拍螢幕&美肌功能，並移植進階的專業攝錄技術與導入完善外接擴充能力，再搭配廠商貼心規劃的專屬手持自拍架與專業收音麥克風供另購，讓網美、網紅與影片創作者，更輕易拍出自我最佳魅力影片與效果！

（圖／NOVA情報誌提供）

操作順手聰明購　 公司貨物超所值

面對種類多元，學問深的可換鏡頭相機，「該如何聰明購呢？」首先考量自我拍攝需求，主要拍日常生活，還是專業使用，再根據口袋預算，挑選最適合的產品。若是一般生活拍攝，APS-C無反微單機已經很足夠，畫質與景深效果都可達一般人對單眼認知，目前2萬上下就有很好產品。若預算更充裕，想追求高畫質或晉升專業級攝影，則可鎖定能輕鬆拍出散景的無反全片幅機，目前坊間入門款機身4萬多元就能擁有。鏡頭搭配上，建議先從標準Kit一機一鏡或雙鏡組入門即可，後續當熟悉鏡頭焦段特性極限，再視需求選購定焦人像鏡或長焦旅遊鏡。

最後相機的操作順手性不能忽視，購買前務必花點時間到展示店試試手感與拍攝感覺；下手前無論實體或網路商店購買，建議盡可能買公司貨，不要為了省那一些小錢買水貨；公司貨提供更好服務與快速維修機制，水貨機一但發生故障，往往維修需等1-2個月；重要是公司貨還享有各原廠/代理商每月提供的眾多「免費攝影教學課程」與商品技術諮詢服務，加總這些附加價值，絕對更相對划算，物超所值喔！

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

（圖／NOVA情報誌提供）

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