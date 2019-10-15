聽玉琳哥的就對了！大家都該知道它　『全台最賺錢德州撲克』讓你玩遊戲也能很有意義

▲公益娛樂城推出首場慈善撲克王大賽，找來沈玉琳推廣，無厘頭的廣告風格超吸睛。（圖／海頓科技提供，下同）

消費中心／綜合報導

滑手機已成為全民運動，近8成的使用者每日滑手機的時間超過2小時，除了使用通訊軟體跟親朋好友聯繫外，手機遊戲的玩家數量也不斷增加，在這個人手一機的時代，手遊成為最方便的休閒娛樂選擇，就有科技公司看準這波趨勢，不僅打造精緻的線上遊戲，更善盡社會責任推出公益品牌，舉辦德州撲克賽事，請來綜藝節目遊戲設計大師沈玉琳推廣，不只成功炒熱話題，更讓玩家知道原來「玩遊戲也能做公益」，做出市場區別，有別於一般打發時間的手遊，結合公益讓玩遊戲變成一件有意義的事情。

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「公益娛樂城」是海頓科技有限公司所推出的全新品牌，海頓科技為專業的遊戲設計團隊，狹深厚研發技術，結合各國元素推出多款3A遊戲大作，例如經典拉霸遊戲及老虎機，遊戲中創意玩法與豐富絢麗美術畫面，帶給玩家豐富有趣的新奇體驗。在創新與研發的雙推力之下，海頓科技不只奠定國際化品牌力，更蓄積了海內外發展的能量。看準手遊市場快速成長，海頓科技推出新品牌「公益娛樂城」，結合「玩遊戲也能做公益」的理念，以德州撲克舉辦首場「慈善撲克王大賽」，祭出超狂好禮──奧迪A5與高額獎金。在行銷宣傳上，品牌找來荒謬大師沈玉琳推廣，以歡樂的廣告風格吸引玩家目光，「打德州、拼奧迪，冠軍就是你」沈玉琳一人分飾多角、重複喊出賽事slogan，超洗腦的節奏讓人也跟著在腦中大喊「打德州、拼奧迪，冠軍就是你」！

海頓科技表示，社會責任是近年來每個企業都在努力的方向，而「公益娛樂城」則將娛樂做公益視作是品牌核心價值，提倡「公益」應該是輕鬆、隨時隨地都能做的事情，以慈善撲克大賽為進入市場所推的第一場賽事，除了祭出400萬高額總獎金，更重要的是，收益盈餘將按比例捐贈給財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會、社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會、社團法人浪浪的後盾協會等。

在賽事熱烈開打的同時，公益娛樂城更推出一款『全台最賺錢』德州撲克遊戲-「HAYDN POKER」，不只讓玩家在比賽之餘能練練手，日後也將不定期推出賽事給玩家參與，且不再侷限於高階的專業玩家，有興趣的玩家都能參賽，線上賽制也破除時間跟場域的限制。除此之外，公益娛樂城也會於官網公開每一季投入公益的證明與新聞畫面。既然都要玩遊戲，那就一起為社會盡一份心力，娛樂做公益，玩遊戲也能很有意義！

▲HAYDN POKER是經典又刺激的對戰遊戲、是目前全台最賺錢的德州撲克，好玩又鬥智，新手也能輕鬆上手。操作直覺、畫面簡潔清爽，讓你玩的刺激，賺得開心！



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