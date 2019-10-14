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大陸恐取消ECFA關稅減免　曾銘宗憂：傳統產業無法競爭

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▲國民黨立委曾銘宗表示，《兩岸經濟合作架構協議》（ＥＣＦＡ）十年協商期間即將到期，兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委曾銘宗表示，《兩岸經濟合作架構協議》（ＥＣＦＡ）十年協商期間即將到期，兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨立委曾銘宗今（14）日指出，《兩岸經濟合作架構協議》（ＥＣＦＡ）十年協商期間即將到期，國安局上月曾提報ＥＣＦＡ可能會因此而被中止，並認為兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。

立法院經濟委員會今天審查109年度經濟部預算案，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備質詢，而2010年兩岸簽署的《兩岸經濟合作架構協議》（ＥＣＦＡ）十年協商期間即將到期，ＥＣＦＡ會否因此而被中止，備受外界關注。

請繼續往下閱讀...

曾銘宗質詢時指出，根據財政部關務署統計，自民國100年兩岸實施ECFA（兩岸經濟合作架構協議）以來，截至今年4月，台灣對中國大陸出口估計累積減免關稅金額約66.57億美元，去年減免關稅將近12億美元，憂心ECFA一旦取消，將對傳統產業產生巨大衝擊。

從數據觀察，曾銘宗指出，台灣對大陸出口減免關稅金額成長率雖然有逐年降低的趨勢，但那是因為相對基礎大，實際減免金額卻逐年上升，早期收穫貨品出口值在去年甚至創下236億美元新高。

曾銘宗表示，在WTO架構下，ECFA對ICT產業沒影響，但對高度依賴ECFA的傳統產業影響就很大，而我國FTA覆蓋率僅9.7%，反觀韓國達64%，新加坡達77%，如果沒有ECFA，我國傳統產業根本無法競爭，要求經濟部拿出具體解方。

▲經濟部長沈榮津承諾預計於三個月至半年內提出《兩岸經濟合作架構協議》的救急措施。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津承諾預計於三個月至半年內提出《兩岸經濟合作架構協議》的救急措施。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，經濟部長沈榮津承諾，將要求業務單位同仁了解業界需求，提出短中長期的因應措施，並在立委要求下，預計於三個月至半年內提出《兩岸經濟合作架構協議》的救急措施。

關務署統計，ECFA貨品貿易早期收穫計畫執行成果，早期收穫貨品100年出口值為179.92億美元，101年185.78億美元，102年205.52億美元，103年210.66億美元，104年190.1億美元；蔡政府開始執政後，105年有191.25億美元，106年227.41億美元，107年236.29億美元，108年1到4月，則為65.56億美元。

在估計減免關稅金額部分，自101年起更是逐年提高，106及107年更雙雙突破10億美元，分別為11.22億及11.89億，自民國100年到今年4月，估計累積金額為66.57億美元。

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