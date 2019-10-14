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15歲港女成裸屍「最後身影」曝！電梯前閃過一隻手定格…校方：剩下的遺失了

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▲▼陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

記者柯振中／綜合報導

香港油塘9月發生一起命案，15歲的女學生陳彥霖因為不明原因，19日晚間把財物放在校園中，赤腳走向海濱公園，隨後在22日被發現赤裸的遺體。受到許多質疑，陳彥霖就讀的香港知專設計學院公布了陳女生前的最後畫面，當時陳女正在電梯裡等待，電梯門開了之後，門外疑似有一道身影，但畫面也隨之定格，該學校則說，原來的錄影畫面「已經遺失」。

綜合港媒報導，陳彥霖曾經參與香港的示威活動，過不久就被發現在河濱公園變成浮屍。陳彥霖的2名朋友表示，她們9月19日最後一次見到陳彥霖時，能明顯看出陳的精神狀況不好，但沒有任何異狀。

▼陳彥霖生前的最後畫面。（圖／翻攝自臉書直播）

▲▼15歲港女裸屍。（圖／翻攝自臉書直播）

當時港警調查過後指出，依據學校的監視器畫面，陳彥霖9月19日晚間把財物放在校園中，隨後赤腳往海濱公園的方向步行，剩下的部分沒有拍到，接著在22日被釣客發現屍體，死因有待驗屍後確定。

眾多港民認為，陳女參加完示威活動不久，接著就被發現陳屍在河濱公園，案情相當可疑，因此本月11日前往該校展開悼念活動，在長椅上擺鮮花，在地上點蠟燭、寫「文宣」，發誓替同學討回公道。

事情風波不斷，香港知專設計學院在14日公布陳彥霖生前的「最後畫面」，陳女當時正在搭乘電梯，等到電梯門打開時，外面疑似出現一道身影，但畫面也隨之定格。對此，該學院說明，因為原先的錄影畫面已經遺失，所以只剩下這些片段。

許多網民對此校方的回應感到憤怒，前往該學校的校舍進行破壞，在玻璃圍牆上噴黑字、貼字條，甚至砸破玻璃們，導致玻璃碎落一地。

▼電梯門外似乎出現一道人影，隨後畫面就「遺失了」。（圖／翻攝自臉書直播）

▲▼15歲港女裸屍。（圖／翻攝自臉書直播）

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