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「國慶大會空蕩蕩」照片瘋傳　黃暐瀚揭幕後原因：是真的

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▲▼沒有觀眾的國慶大會（圖／黃暐瀚提供）

▲資深媒體人黃暐瀚2017年曾撰文「沒有觀眾的國慶大會」，投稿ETtoday專欄。（資料照／黃暐瀚提供）

記者柯沛辰／綜合報導

2019雙十國慶大典有花車遊行、光雕秀，還有軍機壓軸衝場。不過，近來有網友在臉書流傳現場照片，指國慶大會空空蕩蕩、冷冷清清。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，「沒有觀眾的國慶大會」是真的，而且早已不是第一次。

有網友近日在LINE、臉書瘋傳一組「國慶大會空蕩蕩」的照片，質疑當天根本不如媒體報導那樣盛大。事實上，國慶大會有國安管制，本來就需要觀禮證才能進場，所以當天也有許多不知情的民眾撲空，難掩失望。

黃暐瀚以「沒有觀眾的國慶大會」為題在臉書指出，早在2017年國慶大會，他就寫過一篇「國慶大會台下空蕩蕩」的文章，投稿到《ETtoday新聞雲》專欄，沒想到同樣的標題今年居然會再用一次。

▲▼中華民國108年國慶大會,憲兵快速反應連,憲兵機車營,憲兵快反連。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚表示，他可以跟大家負責地說，這組「國慶大會空蕩蕩照片」是真的，他甚至認識拍照的當事人，也詢問了當天的「實況」，其實當天人數沒那麼少，但總統致詞結束後，僑胞們依序離開，可能是怕曬或不想留下，這些原因都不得而知。

不過，回顧2011年雙十國慶，藝人何篤霖也曾和友人一大早跑到重慶南路，興沖沖想到總統府前參加升旗典禮唱國歌，不料卻被擋在衡陽路口拒馬外，氣得一行人放聲大罵，還登上當時新聞版面。

黃暐瀚說，後來他有次遇到篤霖哥，對方劈頭就問「馬英九到底搞什麼東西，居然不讓我們去唱國歌！」他聽了微微苦笑，隨後告訴對方，「篤霖哥，不好意思，國慶日的升旗典禮本來就沒開放民眾參加，因為緊接要上場的國慶大會安檢太嚴格，從前一天開始就會全部管制，根本是不開放的。」

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文在國慶大會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚解釋，國慶大會由「國慶籌委會」主辦，由代表民意的立法院長擔任主席，所以大會自早上10點開始後，總統一開始總是不在，要到10點26分主席致詞結束後，才會與主席一起到府外跟「全民同歡」。

他指出，由於現場高官齊聚，國安單位以最高維安規格部署，所以府前的南廣場、北廣場都是安排海外歸國的僑胞來坐，坐不滿就會請較為年輕的工作人員湊數，導致中華民國國慶大會一直處於一種「想來的來不了，想走的走不掉」的尷尬情況。

黃暐瀚呼籲，畢竟是一年一度的國慶大會，自發前來參與的民眾肯定不會少，但不管馬前總統時代，還是現任蔡總統，都是用拒馬將民眾隔離在會場外，「講了這麼多年，不管明年的總統是誰？快讓國人參與國慶大會吧！」

看更多...

暐瀚觀點／沒有觀眾的國慶大會

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