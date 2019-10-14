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埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

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▲▼外號地下神殿的日本「首都圈外郭放水路」，於哈吉貝颱風侵襲期間第2次啟動所有設施排洪。（圖／翻攝自Twitter／@gaikaku_guide）

▲外號「地下神殿」的日本首都圈外郭放水路，於哈吉貝颱風侵襲期間第2次啟動所有設施排洪。（圖／翻攝自Twitter／@gaikaku_guide）

記者王致凱／綜合報導

受第19號颱風「哈吉貝」帶來的暴雨影響，號稱日本防洪「地下神殿」的「首都圈外郭放水路」（首都圈外圍排水道）在颱風影響期間啟動所有設施排洪，為2015年以來第2次全面啟動。

根據《朝日新聞》報導，為防止東京首都圈發生大規模洪災，日本當局於埼玉縣春日部市地下設計一系列排水工程，主要由排水隧道、豎井和調壓水槽等設施組成，能夠在周邊河川水位上升時引入超量河水，再將水流導向水道寬廣的江戶川，達到排洪、調節水位的效果。

「首都圈外郭放水路」位於地下50公尺、全長6.3公里，為世界上最大的排水建設，當附近中川、倉松川、大落古利根川、18號水道和幸松川等5條河川的水位上升時，多餘河水就會被引入調壓水槽中。

江戶川河川事務所表示，自日本時間12日上午11時30分起，第18號水道的水流開始排入「地下神殿」中，至晚間6時，5條河川的水流都開始引入。當天晚間7時10，當局開始利用泵將河水排入江戶川中，雖然13日上午就連江戶川的水位也開始上升，令設施負責人擔心起來，所幸水位之後下降，持續發揮排洪作用。

「地下神殿」總儲水量為67萬立方公尺，相當於東京池袋「太陽城60」大樓的總容積。報導指出，在哈吉貝侵襲的12日至14日期間，「地下神殿」一共排出1000萬噸水量，相當於15棟太陽城60大樓。這是「首都圈外郭放水路」落成以來第2次全面啟動所有設施排洪，第一次為2015年9月造成茨城縣鬼怒川氾濫的關東－東北豪雨。

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