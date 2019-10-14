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金鐘視后賈靜雯代言加持　翔宇9月營收年增6.51%

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▲金鐘視后賈靜雯代言加持　翔宇9月營收攀升。（圖／翔宇提供）

▲金鐘視后賈靜雯代言翔宇旗下產品。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）今（14）日公布2019年9月合併營收1.43億元，年增6.51％；累計今年前3季合併營收新台幣14.52億元，年增6.11％，主要受惠金鐘視后賈靜雯代言加持，推升產品在兩岸市場銷售表現優異的成長佳績。

翔宇表示，9月營收成長主要受惠於DV保養品年增近3倍的銷售成長表現，而且從DV保養品前9月的銷售通路來看，線上電商平台營收比重分別為24.46％，至於線下實體通路則佔75.54％，其中線上電商平台的營收明顯年增17倍，可見在翔宇旗下DV TOKYO系列保養品銷售成效逐步展現。

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翔宇總經理張麗綺表示，翔宇2016年以旗下自主研發的全新保健食品「醇養妍」，訴求天然成分、檢驗合格等嚴守高品質，打造「看見更美的自己」之魅力，成功抓住消費者目光且創造高回購率的銷售表現，奠定翔宇產品市場定位與行銷上的成功。

同時，金鐘獎視后賈靜雯連續多年為醇養妍代言，凸顯翔宇在產品上三「嚴」的用心，原料「嚴」選天然成分、產品生產製程「嚴」格把關，以及「嚴」守與代言人在影視戲劇、工作等上的職場態度不謀而合，知名代言人與大數據分析的精準行銷策略，帶動DV保健食品的銷售表現再創高峰。

展望2019年下半年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，創造旗下DV各項業務良好的發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注，除了DV保養品持續擴增新保養品項、拓展新銷售通路，藉以保持良好的業績成長表現。

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