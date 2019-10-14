慶國慶！台商熱烈回台投資　海外資金匯回專法申請金額約65億元

▲台商循專案回台申請案已經達29件、金額為65億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

海外資金匯回專法上路已經約兩個月，根據財政部統計，依據專法申請匯回的案件已經達29件，至今大約是65億元，其中在國慶連假之前（10月10日）台商有大量回台申請的情形。

因應中美貿易戰延續、全球反避稅趨勢，政府推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》並自8月15日上路，實施期間為兩年，台商可以將存放於國外的資金透過專法匯回，就可以適用首年8%、第2年10%稅率；若有實質投資，就可以減半為4%與5%。

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循專法匯回的資金，僅25%可以投資金融商品、5%自由運用，但不能投資不動產，鼓勵台商匯回的資金運用於實質投資，匯回的資金必須在專戶當中5年，至第6年開始才能分年提取1/3。

根據財政部統計，自上路至今已經將近2個月，已經有29件台商循專法之路向國稅局提出匯回申請，總金額大約是65億元。相較於10月初，申請件數大約18件、金額大約30億元，多了一個星期就多了將近11案的申請，金額也增加多了30多億元，顯見台商對於回台投資的信心與法規的熟悉程度已經有一定的成效。

根據財政部估計，專法上路之後，低推估匯回資金每年大約1333億元、中推估為4272億元、高推估則高達8907億元資金匯回，也就是說，實施兩年最多可引發1.7兆元的資金回台，匯回資金已經占低推估中的年匯回資金5%。

中美達成首階段貿易協議，似乎中美貿易戰有和緩的跡象，資誠（Pwc）稅務營運長許祺昌表示，即使如此，台商仍不會停下調整供應鏈腳步，因為不僅美中協議實質並無大進展，業者也早認知，中美貿易讓中、美「分裂為兩個市場」趨勢已不可逆。