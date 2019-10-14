　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

慶國慶！台商熱烈回台投資　海外資金匯回專法申請金額約65億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財產，錢，資產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台商循專案回台申請案已經達29件、金額為65億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

海外資金匯回專法上路已經約兩個月，根據財政部統計，依據專法申請匯回的案件已經達29件，至今大約是65億元，其中在國慶連假之前（10月10日）台商有大量回台申請的情形。

因應中美貿易戰延續、全球反避稅趨勢，政府推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》並自8月15日上路，實施期間為兩年，台商可以將存放於國外的資金透過專法匯回，就可以適用首年8%、第2年10%稅率；若有實質投資，就可以減半為4%與5%。

請繼續往下閱讀...

循專法匯回的資金，僅25%可以投資金融商品、5%自由運用，但不能投資不動產，鼓勵台商匯回的資金運用於實質投資，匯回的資金必須在專戶當中5年，至第6年開始才能分年提取1/3。

根據財政部統計，自上路至今已經將近2個月，已經有29件台商循專法之路向國稅局提出匯回申請，總金額大約是65億元。相較於10月初，申請件數大約18件、金額大約30億元，多了一個星期就多了將近11案的申請，金額也增加多了30多億元，顯見台商對於回台投資的信心與法規的熟悉程度已經有一定的成效。

根據財政部估計，專法上路之後，低推估匯回資金每年大約1333億元、中推估為4272億元、高推估則高達8907億元資金匯回，也就是說，實施兩年最多可引發1.7兆元的資金回台，匯回資金已經占低推估中的年匯回資金5%。

中美達成首階段貿易協議，似乎中美貿易戰有和緩的跡象，資誠（Pwc）稅務營運長許祺昌表示，即使如此，台商仍不會停下調整供應鏈腳步，因為不僅美中協議實質並無大進展，業者也早認知，中美貿易讓中、美「分裂為兩個市場」趨勢已不可逆。

ET快訊
一張嘴臭爆！宅男不刷牙…白色黴菌「爬滿食道」：連喝水都痛
雪莉遺體運出！生前手寫信曝光　「這句話」讓粉絲淚流
男網紅增肥20kg「躲掉兵役」！網譙：4個月也要逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

私菸案衝擊！華航停賣半年免稅菸　少賣約10萬條

金鐘視后賈靜雯代言加持　翔宇9月營收年增6.51%

慶國慶！台商熱烈回台投資　海外資金匯回專法申請金額約65億元

私菸案衝擊！華航停賣半年免稅菸　少賣約10萬條

勞團：外送業者必定會提起行政訴訟　盼勞動部能有實際作為

影／金管會放寬資金活水　房市達人：銀行用房貸賺錢跟民眾買房能否獲利「是兩回事」

拚綠能！國產署第2波釋國有地　供設太陽能光電

受惠離岸風電鋼材採購　樺晟9月營收年增1.56%逆勢維持高檔

羅麗芬-KY落實戰略布局　迎接第4季傳統旺季效益

健身器材旺季帶動　岱宇9月營收月增16％

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

金鐘視后賈靜雯代言加持　翔宇9月營收年增6.51%

慶國慶！台商熱烈回台投資　海外資金匯回專法申請金額約65億元

私菸案衝擊！華航停賣半年免稅菸　少賣約10萬條

勞團：外送業者必定會提起行政訴訟　盼勞動部能有實際作為

影／金管會放寬資金活水　房市達人：銀行用房貸賺錢跟民眾買房能否獲利「是兩回事」

拚綠能！國產署第2波釋國有地　供設太陽能光電

受惠離岸風電鋼材採購　樺晟9月營收年增1.56%逆勢維持高檔

羅麗芬-KY落實戰略布局　迎接第4季傳統旺季效益

健身器材旺季帶動　岱宇9月營收月增16％

尹衍樑接手南山9年「大小問題連環爆」　上市之路遙遙無期

情纏范逸臣11年　田中千繪洩感情近況：愛自己很重要

埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

葉秉桓一手包辦音樂會...「1個月暴瘦4公斤」：比減肥藥還有效！

尤里安／外籍軍機繞台　我方可比照日本防衛省辦理？

王高成／蔡韓國慶發言：「中華民國台灣」VS.「中華民國」

林彥俊被爆熱戀韓女舞者！　「女方自稱嫂子」截圖瘋傳…她火大開罵

海瑞溫斯頓錶面秀馬賽克工藝　四個陀飛輪一起轉也炫目

吳敦義：蔡英文執政「以獨引統」造成濃重亡國感

蔡淳佳出道20年...首在家鄉辦巡演！喊話：希望很快唱來台灣

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

財經熱門新聞

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

你達標了嗎？　主計總處：35歲以下年均所得達54萬創歷史新高

不要把錢傻放定存　70歲阿伯只翻股市總覽年賺9%

台灣珍奶原料霸主承恩新廠落成　插旗全球60國再搶攻非洲市場

死了2外送員後...勞長：今起7大平台勞檢

華航停售免稅菸6個月　原因曝光

加油站搶行動支付商機

南山上市難！　勞資爭議是關鍵

韓國瑜批能源政策　經長沈榮津：台灣不缺電已經是常態

永豐銀弊端！下班後提領何壽川保釋金

一年只買股2次　70歲阿伯賺進百坪樓中樓

勞動部、金管會要把人、車強制納保　立委：保費將轉嫁消費者

富比士2019百大數位公司公布　台積電、鴻海上榜

更多熱門

相關新聞

台青西遊記 LV都愛的法式餅乾

「人生和事業一樣，不管成功失敗，你都要努力接受過程，勇敢面對。」來自台北的凌暐，今年闖蕩大陸第22年頭，早年投資高科技產品，月賺千萬台幣，後來碰上金融風暴，公司收攤。凌暐再接再力，前後創業五次，最後跨界做高端法式甜點「曲奇餅乾」，2015年從上海一炮而紅，吸引LV、美國NASA、大英博物館、屁桃君跨界合作。如今，凌暐成功在北京一級戰區三里屯開旗艦店，他下個目標，希望將手中的品牌開展到全世界。

推兩岸帶路文化　南海一號基地掛牌

不動產買賣　土增稅百萬稅額大單逾7百件

台商回流　墊高台股支撐

促返鄉投票　台商邀14航空公司座談

關鍵字：

海外資金匯回資金回台台商反避稅.優惠稅率千億資金

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

Amber聽到雪莉輕生崩潰！悲慟宣布「暫停所有活動」

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

雪莉被發現屍體已僵硬！警還原第一現場

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面