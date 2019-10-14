雙十連假桃園農博助攻拼買氣　大江週年慶創佳績





記者楊淑媛／桃園報導

雙十連假全台各大百貨週年慶檔期開打，位於高鐵桃園站附近的大江購物中心，於連假四天的週年慶再創佳績，業績較去年同期預計成長30%。業者分析業績增加，除了與今年連假多一天，還有大江購物中心鄰近「桃園農業博覽會」，館內明顯在下午時段會出現「白天遊農博、晚上逛大江」的逛街人潮（圖／大江提供）。

大江企劃部經理楊若琳表示：大江購物中心週年慶自10月4日展開，10月10至13日四天的雙十連假，累積業績較去年同期預計成長30%，主要成長業種來自珠寶輕奢、3C商品、運動用品等；而今年雙十連休四天假日較去年多了一天，但如與去年三天假日相比仍成長6.5%。

楊若琳說：新進輕奢品牌萬寶龍、點睛品與iphone新款手機等有助於提升客單價，加上大江購物中心鄰近桃園市政府主辦的「農業博覽會」，館內明顯在下午時段會出現「白天遊農博、晚上逛大江」的逛街人潮，在下午五點以後入店人數明顯增加，讓主題餐廳、美食街的業績也有小幅成長2%。

大江週年慶下半場將有10月16日登場的全桃首賣「WHY AND 1/2」秋冬特賣會、10月24日桃園獨家開幕「黃亞細肉骨茶」重量級品牌助陣，至10月27日的大江週年慶，業者全力衝刺6.9億元的業績目標。

►我沒有遲到，是時間遲到了！