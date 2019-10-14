科大印尼生控校方介紹打工　慘扣護照逼超時工作　移民署證實救出學生失望返國　

▲移民署14日晚間就建國科大印尼籍學生遭剝削打工案提出說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）10月9日宣布破獲一起印尼、台灣新型人口走私集團，人蛇集團利用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害、其中包含彰化縣建國科技大學的外籍學生。

教育部今年6月緊急召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發學生受聘工作嚴重超時工作、被不當扣款與護照、教育部認為該校「嚴重失格」、「惡行重大」居然和業者、不法人力仲介公司勾結，有讓印尼籍來台唸書學生陷入打工遭遇超時、苛扣薪水、扣留證件等惡劣環境。教育部痛批該校種種不當作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。

建國科大14日向媒體表示：否認該校學生有涉案，但包括警方或移民署等單位都沒有人跟他們聯絡，建國科大指出，認為新聞中提到的仲介公司並非該校合作對象，無法確定外電新聞所指的是否就是學校學生。

對此移民署晚間詳細說明反駁上述說法：今年6月接獲建國科大印尼籍學生陳情，護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，同時向1955專線求助，有19名學生出面說明並製作筆錄，有6名由彰化縣警局確認為被害人，彰化縣專勤隊與警方聯手查處，並主動聯繫建國科技大學國際合作及交流中心：「校方怎麼會說沒人和它們聯絡？」。

彰化縣專勤隊已協處4名學生於8月29日搭機出境；另2名也於9月3日由駐台北印尼經濟貿易代表處派員協助其搭機返國。彰化縣專勤隊目前也與警方全力介入協助外籍學生、目前本案由彰化地檢署偵辦中。

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