48校長被問「相信小英博士論文的舉手」　陳學聖點名才6個

▲總統蔡英文論文話題，14日在立法院「教育及文化委員會」再度遭到陳學聖追問。（圖／記者黃國霖攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨立委陳學聖在立法院「教育及文化委員會」上，發問現場的48位國立大學校長，「相信小英博士論文的舉手」，結果現場僅6名校長舉手，其他42名校長未表態。總統府晚間就發出聲明表示，大學校長沒有義務配合政治作秀，陳學聖在羞辱自己立委職權。

14日上午教育及文化委員會，審查國立大學基金等預算、作業，陳學聖發問在場的48名國立大學教授，是否認為蔡總統的畢業證書是真的？結果現場僅6人舉手認為是真的，其他人則未表態。

▲立院教育委員會，立委陳學聖質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）



根據《聯合報》報導，陳學聖當場點名沒有舉手的政大校長郭明政，「為什麼沒有舉手」。郭明政回應表示，目前很多事情還在調查中，不便回應。

陳學聖指出，前陸委會主委賴幸媛和總統當年在英國求學，有過短暫時間住在一起，賴都可以找得到，覺得奇異的是總統為何找不到？蔡英文回國後曾到政大任教，因此被外界認為，學校應有她的博士畢業證書和博士論文，如果無法跟英國確認，最起碼當時留學國外回來在政大留下來且保密的資料要提供。

郭明政回應表示，總統在政大角色就是曾經是一名教師，就政大而言一視同仁。

陳學聖認為資料都已經在國家圖書館公開了，政大是有何困難需要保密？且教育部也回函必須等到138年年底才能解密，不解為何還要等30年，且拿出來給大家看過，問題就解答，若大家有錯就道歉。

▲郭明政（中）向陳學聖說，歡迎到學校查看資料。（圖／記者許展溢攝）。（圖／記者許展溢攝）



郭明政強調，總統跟其他人完全沒兩樣，對每個人資訊都一視同仁，司法機關向學校請求資料，都已經送出去，尊重立委監督教育相關單位，歡迎陳學聖到學校查看資料。

總統府在14日晚間回應表示，這件事唯一值得問的學校，就是LSE，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀，國民黨公然在立法院，於審查國立大學校務基金時，拿一個假新聞，要大學校長做政治表態，這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖在羞辱自己的立委職權。

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